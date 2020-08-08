Стали известны ближайшие планы покинувшего «Современник» Гармаша

Администратор Сергея Гармаша Олег Будрин раскрыл некоторые планы актера после ухода из театра «Современник». По его словам, сейчас народный артист России активно снимается в кино, поэтому говорить о каких-то других проектах пока рано.

«Сейчас Сергей целиком занят новым кинопроектом, где он снимается в главной роли. Работа над лентой была прервана из-за пандемии, поэтому сейчас активно в авральном режиме с утра и до ночи идут съемки», — цитирует Будрина РИА Новости.

Об уходе Гармаша из «Современника» стало известно 31 июля. Актер написал открытое письмо коллегам, в котором охарактеризовал обстановку в театре, как «чудовищную», но пообещал доиграть запланированные на сентябрь спектакли.

Позже появилась информация, что Сергей Гармаш собирается основать собственный театр, спонсором которого может выступить один из богатейших бизнесменов России.

В «Современнике» Сергей Гармаш проработал 36 лет. Будущий народный артист России пришел туда в 1984 году, сразу после окончания актерского факультета Школы-студии имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького.

Ранее актриса «Современника» Лия Ахеджакова в интервью 5-tv.ru резко высказалась о поступке Гармаша.