Стали известны ближайшие планы покинувшего «Современник» Гармаша
Народный артист России заявил об уходе из театра 31 июля, назвав обстановку в культурном учреждении «чудовищной».
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Рунет одобрил действия ВС РФ, которые заблокировали колонну США в Сирии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky, Ekaterina Tsvetkova, Komsomolskaya Pravda; Известия / Зураб Джавахадзе
Администратор Сергея Гармаша Олег Будрин раскрыл некоторые планы актера после ухода из театра «Современник». По его словам, сейчас народный артист России активно снимается в кино, поэтому говорить о каких-то других проектах пока рано.
«Сейчас Сергей целиком занят новым кинопроектом, где он снимается в главной роли. Работа над лентой была прервана из-за пандемии, поэтому сейчас активно в авральном режиме с утра и до ночи идут съемки», — цитирует Будрина РИА Новости.
Об уходе Гармаша из «Современника» стало известно 31 июля. Актер написал открытое письмо коллегам, в котором охарактеризовал обстановку в театре, как «чудовищную», но пообещал доиграть запланированные на сентябрь спектакли.
Позже появилась информация, что Сергей Гармаш собирается основать собственный театр, спонсором которого может выступить один из богатейших бизнесменов России.
В «Современнике» Сергей Гармаш проработал 36 лет. Будущий народный артист России пришел туда в 1984 году, сразу после окончания актерского факультета Школы-студии имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького.
Ранее актриса «Современника» Лия Ахеджакова в интервью 5-tv.ru резко высказалась о поступке Гармаша.
Читайте также
65%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?