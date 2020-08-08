Стали известны ближайшие планы покинувшего «Современник» Гармаша

|
Светлана Александрова
29

Народный артист России заявил об уходе из театра 31 июля, назвав обстановку в культурном учреждении «чудовищной».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky, Ekaterina Tsvetkova, Komsomolskaya Pravda; Известия / Зураб Джавахадзе

Администратор Сергея Гармаша Олег Будрин раскрыл некоторые планы актера после ухода из театра «Современник». По его словам, сейчас народный артист России активно снимается в кино, поэтому говорить о каких-то других проектах пока рано.

«Сейчас Сергей целиком занят новым кинопроектом, где он снимается в главной роли. Работа над лентой была прервана из-за пандемии, поэтому сейчас активно в авральном режиме с утра и до ночи идут съемки», — цитирует Будрина РИА Новости.

Об уходе Гармаша из «Современника» стало известно 31 июля. Актер написал открытое письмо коллегам, в котором охарактеризовал обстановку в театре, как «чудовищную», но пообещал доиграть запланированные на сентябрь спектакли.

Позже появилась информация, что Сергей Гармаш собирается основать собственный театр, спонсором которого может выступить один из богатейших бизнесменов России.

В «Современнике» Сергей Гармаш проработал 36 лет. Будущий народный артист России пришел туда в 1984 году, сразу после окончания актерского факультета Школы-студии имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького.

Ранее актриса «Современника» Лия Ахеджакова в интервью 5-tv.ru резко высказалась о поступке Гармаша.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
73.64
0.60 87.17
0.55
Что сулит знакам зодиака соединение Марса, Луны и Лилит 9 августа?

Последние новости

22:50
В Англии за день дважды напали на прохожих, с применением ножа и мачете
22:41
Стали известны ближайшие планы покинувшего «Современник» Гармаша
22:27
«Ловкость рук и никакого мошенничества!» — жена Джигана придумала неповторимый танец
22:12
Каким категориям граждан могут сохранить выплаты после пандемии?
21:58
«Мистер и миссис Смит»: Седокова показала «горячее» селфи с любимым мужчиной
21:43
Эксперты рассказали, в каких сферах легче всего найти подработку

Сейчас читают

Без комплексов! ТОП-4 самых сексуальных беременных звезд в бикини
«Вчерашний писк!» — Хромченко назвала главный модный антитренд лета-2020
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок