В Бейруте протестующие захватывают правительственные здания, число пострадавших растет
Демонстранты требуют отставки правительства Ливана после разрушительного взрыва в порту.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / PPI; Twitter @GinoRaidy, @timourazhari, @Nizhsn
Участники антиправительственных митингов в Бейруте захватили уже два правительственных здания — министерства иностранных дел и министерства экономики. В настоящее время они штурмуют министерство окружающей среды, министерство энергетики и Ассоциацию ливанских банков, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Число пострадавших в столкновениях демонстрантов с правоохранителями возросло до 170. Сообщается, что многие находятся в тяжелом состоянии, один сотрудник силовых структур погиб.
Вышедшие на митинг люди требуют отставки правительства и проведения реформ в стране, а также наказания виновных в потрясшем Бейрут 4 августа взрыве, унесшем жизни почти 160 человек, покалечившем несколько тысяч и разрушившем десятки домов.
В посольстве России в Ливане уже сообщили, что информации о пострадавших в ходе беспорядков российских гражданах нет, обстановка в районе российской дипмиссии спокойная.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер-министр Ливана Хассан Диаб выступил с обращеним к гражданам, в котором признал, что катастрофа в порту Бейрута произошла из-за коррупции. Он призвал провести в стране досрочные парламентские выборы, однако протестующих это не успокоило.
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