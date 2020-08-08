В Бейруте протестующие захватывают правительственные здания, число пострадавших растет

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Светлана Александрова
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Демонстранты требуют отставки правительства Ливана после разрушительного взрыва в порту.

Фото, видео: www.globallookpress.com / PPI; Twitter @GinoRaidy, @timourazhari, @Nizhsn

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте

Участники антиправительственных митингов в Бейруте захватили уже два правительственных здания — министерства иностранных дел и министерства экономики. В настоящее время они штурмуют министерство окружающей среды, министерство энергетики и Ассоциацию ливанских банков, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Число пострадавших в столкновениях демонстрантов с правоохранителями возросло до 170. Сообщается, что многие находятся в тяжелом состоянии, один сотрудник силовых структур погиб.

Вышедшие на митинг люди требуют отставки правительства и проведения реформ в стране, а также наказания виновных в потрясшем Бейрут 4 августа взрыве, унесшем жизни почти 160 человек, покалечившем несколько тысяч и разрушившем десятки домов.

В посольстве России в Ливане уже сообщили, что информации о пострадавших в ходе беспорядков российских гражданах нет, обстановка в районе российской дипмиссии спокойная.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер-министр Ливана Хассан Диаб выступил с обращеним к гражданам, в котором признал, что катастрофа в порту Бейрута произошла из-за коррупции. Он призвал провести в стране досрочные парламентские выборы, однако протестующих это не успокоило.

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