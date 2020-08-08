Премьер-министр Ливана: Взрыв в порту Бейрута произошел из-за коррупции

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Светлана Александрова
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Хассан Диаб выступил с обращением к гражданам страны.

Фото, видео: 5-tv.ru, Социальные сети

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте

Взрыв в порту Бейрута произошел из-за коррупции. Об этом заявил премьер-министр Ливана Хассан Диаб во время обращения к гражданам. Как передает в своем аккаунте в Twitter телеканал AL-Mayadeen, глава ливанского правительства считает странным, что вопрос о взрывчатых материалах в порту не поднимался на заседаниях кабмина. Он пообещал расширить расследование, «чтобы охватить всех, кто причастен к катастрофе, и разобраться в случившемся».

«Я твердо заявляю, что никто из виновных в портовой катастрофе не избежит ответственности», — заверил Хассан Диаб.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, мощнейший взрыв сотряс Бейрут вечером 4 августа. В районе морского порта, по предварительным данным, сдетонировали более 2,5 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможней еще шесть лет назад. Взрывной волной разрушило десятки зданий в городе, погибли 158 человек, более шести тысяч пострадали.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в субботу протестующие в Бейруте заняли здание Министерства иностранных дел Ливана.

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Мощный взрыв на складе в Бейруте
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