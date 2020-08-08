В Англии за день дважды напали на прохожих, с применением ножа и мачете
Инциденты произошли в Лондоне и Бирмингеме.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Guilhem Baker ; Telegram @new_militarycolumnist
В Великобритании за субботу дважды напали на прохожих, применив холодное оружие. Как сообщают очевидцы в Twitter, инциденты произошли в разное время и в разных городах — в Бирмингеме утром и в Лондоне днем.
Полиция Туманного Альбиона не склонна считать эти происшествия терактами, хотя эта версия также отрабатывается. Отмечается, что в обоих случаях злоумышленниками являлись так называемые «новые британцы».
Известно, что в Лондоне на Оксфорд-стрит мужчина был ранен мачете. В Бирмингеме злоумышленники, устроившие беспорядки, использовали ножи. При этом количество пострадавших не уточняется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека погибли при нападении неизвестного с ножом в парке в Великобритании. ТОгда полиция рассматривала версию теракта.
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