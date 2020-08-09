Звезда фильмов Феллини умерла в возрасте 100 лет

В Риме умерла итальянская актриса Франка Валери. Всего за десять дней до смерти она отпраздновала 100-летний юбилей.

Франка Валери родилась в 1920 году в Милане в семье итальянки и еврея. Во период гонений евреев она не смогла сбежать из страны и жила по поддельным документам в постоянном страхе.

Сначала она работала на радио, а потом начала сниматься в кино. Именно тогда она взяла себе псевдоним Валери в честь французского поэта Поля Валери. Слава пришла к ней после выхода фильма Федерико Феллини «Огни варьете», который так и остался самой заметной из ее работ.

Валери снималась и играла в театре до глубокой старости, на ее счету есть роли в фильмах Дино Ризи, Марио Моничелли и Эдуардо Де Филиппо. В мае 2020 года, незадолго до смерти, итальянская Академия кинематографии вручила Франке почетную премию «Давид ди Донателло» (David di Donatello) за вклад в киноискусство.

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