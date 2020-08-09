Путин присвоил чины и звания сотрудникам Минюста, Генпрокуратуры и СКР

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Светлана Александрова
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Соответствующие указы, подписанные президентом России, размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин присвоил чины и звания сотрудникам Минюста, Генпрокуратуры и СКР

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Владимир Путин присвоил чины и звания работникам Минюста, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ. Соответствующие указы, подписанные президентом России, размещены на официальном интернет-портале правовой информации. Один из них касается главы Министерства юстиции.

Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции Российской Федерации министру юстиции Российской Федерации Чуйченко Константину Анатольевичу», — говорится в документе от 9 августа.

Другим указом старшему следователю по особо важным делам при председателе Следственного комитета Андрею Гаврилову присвоено звание генерала-майора юстиции. Такое же звание получил и старший следователь по особо важным делам Сергей Новиков.

Кроме того, государственными советниками юстиции третьего класса стали заместитель генерального прокурора России Анатолий Разинкин, начальник главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генпрокуратуры Сергей Золотарев и сотрудник Генпрокуратуры Александр Булаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал сразу несколько десятков федеральных законов, влияющих на разные сферы жизни россиян.

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