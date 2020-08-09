Врач сравнил опасность вирусов SFTS и COVID-19
Вспышка новой инфекции, от которой скончались уже семь человек, зафиксирована в двух провинциях Китая.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Вирус SFTS, вспышка которого зафиксирована в Китае, менее опасен, чем COVID-19. Гораздо более страшно сочетание коронавируса с обычным гриппом. Такое мнение высказал в интервью URA.RU доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин.
«Пока что о новом вирусе мало известно, только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно и тем, и тем», — сказал медик.
Митрохин напомнил, что уже целый ряд российских специалистов высказался в пользу того, что новый вирус для нашей страны опасности не представляет. Однако, по его словам, у научного сообщества пока слишком мало информации о заболевании, чтобы говорить об этом с уверенностью.
«Такое впечатление, что это будет чем-то местным и не распространится, как коронавирус. Но пока что слишком мало данных, точно неизвестно, какие у вируса пути заражения», — отметил Владислав Митрохин.
Врач ожидает, что более полная информация о новой инфекции появится в течение недели.
Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью 5-tv.ru высказал мнение, что обнаруженный в Китае вирус SFTS не может стать причиной новой пандемии, поскольку имеет отличный от эпидемического способ распространения. Однако он не исключил, что в южных районах Сибири такой вирус есть.
Известно, что в китайских провинциях Аньхой, Шаньдун, а также в округе Цзиньчжай вирусом SFTS заболели 60 человек, семеро из них скончались. По данным ученых, вирус передается в первую очередь через укусы клещей, но не исключается возможность заражения одного человека от другого.
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