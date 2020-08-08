Эпидемиолог оценил риск прихода вируса SFTS из Китая в Россию

Вирус SFTS, обнаруженный в Китае, не может распространиться и стать причиной новой пандемии. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал Анатолий Альтштейн, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Он пояснил, что вирус имеет иной способ распространения, отличный от эпидемического.

«Это РНК-содержащий вирус. Это вирус животных, и передается он человеку клещами. Недавно было показано, что он способен передаваться от человека к человеку, но это не очень интенсивный путь распространения. Считать, что он представляет большую угрозу для человечества, вроде нашего коронавируса, преждевременно», — успокоил Альтштейн.

По его словам, вирус вызывает довольно тяжелое заболевание — лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом. Вероятность того, что болезнь придет в Россию, по оценкам эксперта, крайне мала.

«Так как от человека к человеку он распространяется слабо, то, что она может прийти в России, это маловероятно. Хотя случаи заболевания обнаружены в Южной Корее. Но вирус не похож на те, которые любят распространяться эпидемически. Особых волнений тут быть не должно. Но нельзя исключить, что в южных районах Сибири у нас такой вирус есть, но данных об этом пока нет», — заключил ученый.

Вспышка вируса SFTS, который также называют вирусом бунья, началась в Китае. Там вызванной им лихорадкой заболели 60 человек, семеро из них скончались. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прокомментировали появление нового вируса в Роспотребнадзоре.