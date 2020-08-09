Милиция применила светошумовые гранаты на протестах после выборов в Минске

Милиция применила светошумовые гранаты на акции протеста в Минске, возникшей после окончания выборов президента в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.

Голосование завершилось в 20.00 по местному времени (совпадает с московским). Согласно данным exit poll, на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко с 79,7% голосов. Однако митингующие не согласились с подобными результами.

По предварительным данным, среди протестующих уже есть пострадавшие в результате столкновений с правоохранительными органами. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве, Кивев и Варшаве начались несанкционированные митинги у белорусских посольств.