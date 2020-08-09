Милиция применила светошумовые гранаты на протестах после выборов в Минске

|
Карина Бернтгольц
Срочная новость 66

По предварительным данным, в результате столкновений с правоохранительными органами есть пострадавшие.

Милиция применила светошумовые гранаты на протестах после выборов в Минске

Фото: ИТАР-ТАСС/ Вадим Рымаков, T.me @ru_FTP

Милиция применила светошумовые гранаты на акции протеста в Минске, возникшей после окончания выборов президента в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.

Голосование завершилось в 20.00 по местному времени (совпадает с московским). Согласно данным exit poll, на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко с 79,7% голосов. Однако митингующие не согласились с подобными результами.

По предварительным данным, среди протестующих уже есть пострадавшие в результате столкновений с правоохранительными органами. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве, Кивев и Варшаве начались несанкционированные митинги у белорусских посольств.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
73.64
0.60 87.17
0.55
Заботливый и нежный: ТОП-5 самых лучших отцов среди знаков зодиака

Последние новости

23:00
Глава Ленобласти Дрозденко рассказал о главных этапах развития Лужского района
22:50
Фотограф Пугачевой показал Бабкину без ботокса и подтяжек
22:40
ФСИН отказал в передаче икон сидящему в СИЗО Сергею Фургалу
22:26
Милиция применила светошумовые гранаты на протестах после выборов в Минске
22:20
На улицах Минска начались беспорядки и задержания после выборов президента
22:17
Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном

Сейчас читают

ТОП самых громких и трагичных историй звезд, сделавших аборт
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок