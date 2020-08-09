Милиция применила светошумовые гранаты на протестах после выборов в Минске
По предварительным данным, в результате столкновений с правоохранительными органами есть пострадавшие.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Вадим Рымаков, T.me @ru_FTP
Милиция применила светошумовые гранаты на акции протеста в Минске, возникшей после окончания выборов президента в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.
Голосование завершилось в 20.00 по местному времени (совпадает с московским). Согласно данным exit poll, на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко с 79,7% голосов. Однако митингующие не согласились с подобными результами.
По предварительным данным, среди протестующих уже есть пострадавшие в результате столкновений с правоохранительными органами. Информация уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве, Кивев и Варшаве начались несанкционированные митинги у белорусских посольств.
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