🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 августа, убывающая Луна в Тельце будет склонять людей к романтическим мечтам и построению планов.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 августа, убывающая Луна в Тельце может серьезно повлиять на личную жизнь человека. Главное — верно направить свои мысли.
♈ Овен
Овны, для того чтобы требовать решительных и серьезных действий от других, нужно самому нести ответственность за свои поступки. Хватит сваливать вину на других. Никто, кроме вас, не может изменить жизнь к лучшему. Счастливое будущее в ваших руках. Главное во время начать действовать в том направлении, куда подсказывает сердце.
Космический совет: перестаньте сидеть ложа руки.
♉ Телец
Тельцы, подумайте о том, что вас раздражает и мечтает быть по-настоящему счастливыми. А лучше всего составьте список вещей, которые выводят вас из себя, и начните работать над собой и своим окружением. Может быть, дело в нелюбимой работе или ненавистных встречах выпускников? Вычеркните ненужное из своей жизни.
Космический совет: позаботьтесь о своем психическом здоровье.
♊ Близнецы
Близнецы, вы всегда слушали свое сердце, и оно никогда не подводило вас. Однако сегодня дела обстоят иначе. Звезды советуют вам во всех решениях полагаться на здравый рассудок и перестать следовать внезапным порывам чувств. Из этого ничего хорошего не выйдет.
Космический совет: слушайте разум, а не сердце.
♋ Рак
Раки, сегодня вы заметите, что пророчества, которые вы когда-то сделали, теперь сбываются, подтверждая вашу веру в собственную интуицию и вашу связь с божественными силами. От природы вы наделены даром видеть больше, чем другие. Так воспользуйтесь этой способностью, чтобы продвинуться к мечте.
Космический совет: развивайте свое божественное начало.
♌ Лев
Львы, сегодня вам лучше всего заняться творчеством и провести глубокий анализ своих сильных и слабых сторон. Можете почитать, помедитировать, отправиться на прогулку в одиночестве или порассуждать в горячей ванне или за кружечкой горячего чая. Главное — найдите время на себя.
Космический совет: посвятите время самоанализу.
♍ Дева
Девы, тайм-менеджмент — это хорошо, однако иногда можно остановиться и выдохнуть. Возможно, у вас сейчас наступил период эмоционального перегорания. Не стоит переживать из-за этого. Вы просто ранее слишком нагрузили себя работой. Сделайте перерыв и увидите, как дела пойдут в гору.
Космический совет: пришло время для отдыха.
♎ Весы
Весы, кто сказал, что коронавирус — это помеха полноценному отдыху? Вы можете принимать на балконе солнечные ванны, а лучше, если вы отправитесь на пляж и там будете демонстрировать свои загорелые ножки в купальнике. Наберитесь положительных эмоций.
Космический совет: вам не хватает витамина D.
♏ Скорпион
Скорпионы, вас ждут приятные перемены на любовном фронте. Возможно, приятный кавалер или дама на вас обратят внимание или же вторая половинка начнет больше заботиться о вас и радовать приятными сюрпризами. Готовьтесь к лучшему.
Космический совет: окунитесь в романтические отношения.
♐ Стрелец
Иногда Вселенная ставит преграды на нашем пути, чтобы заставить нас пересмотреть свой путь, а в других случаях это просто проверка нашей решимости идти дальше. Последнее верно для вашего положения, Стрельцы. Поэтому вместо того, чтобы думать об отказе, проявите творческий подход к преодолению препятствия.
Космический совет: не бойтесь рисковать.
♑ Козерог
Мы всегда говорим о проявлении плодов нашего труда, но как часто мы на самом деле позволяем себе расслабиться и насладиться посланными нам благословениями? Ловите момент, Козероги, и наслаждайтесь. Позвольте себе один денек поваляться в постели дольше обычного, долго завтракать и сделать зарядку.
Космический совет: ловите чудесные моменты.
♒ Водолей
Ваши страхи не помогут оплачивать счета, Водолеи. . Вместо того, чтобы поддаваться драме, созданной вашим воображением, подчинитесь ходу стремительных событий. Старайтесь всегда быть лучшей версией себя каждый день и знайте, что это напрямую повлияет на плоды ваших трудов.
Космический совет: не переставайте самосовершенствоваться.
♊ Рыбы
Рыбы, сегодня вам лучше всего отказаться от любых серьезных решений. Деловые договоренности, заключенные в этот день, как и сердечные победы, уже завтра могут обернуться зыбкой неопределенностью. Поэтому лучше постройте план на ближайшее время.
Космический совет: откажитесь от серьезных решений.
Ранее 5-tv.ru писал, что сулит знакам зодиака соединение трех планет 9 августа.
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