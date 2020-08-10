🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 августа, убывающая Луна в Тельце может серьезно повлиять на личную жизнь человека. Главное — верно направить свои мысли.

♈ Овен

Овны, для того чтобы требовать решительных и серьезных действий от других, нужно самому нести ответственность за свои поступки. Хватит сваливать вину на других. Никто, кроме вас, не может изменить жизнь к лучшему. Счастливое будущее в ваших руках. Главное во время начать действовать в том направлении, куда подсказывает сердце.

Космический совет: перестаньте сидеть ложа руки.

♉ Телец

Тельцы, подумайте о том, что вас раздражает и мечтает быть по-настоящему счастливыми. А лучше всего составьте список вещей, которые выводят вас из себя, и начните работать над собой и своим окружением. Может быть, дело в нелюбимой работе или ненавистных встречах выпускников? Вычеркните ненужное из своей жизни.

Космический совет: позаботьтесь о своем психическом здоровье.

♊ Близнецы

Близнецы, вы всегда слушали свое сердце, и оно никогда не подводило вас. Однако сегодня дела обстоят иначе. Звезды советуют вам во всех решениях полагаться на здравый рассудок и перестать следовать внезапным порывам чувств. Из этого ничего хорошего не выйдет.

Космический совет: слушайте разум, а не сердце.

♋ Рак

Раки, сегодня вы заметите, что пророчества, которые вы когда-то сделали, теперь сбываются, подтверждая вашу веру в собственную интуицию и вашу связь с божественными силами. От природы вы наделены даром видеть больше, чем другие. Так воспользуйтесь этой способностью, чтобы продвинуться к мечте.

Космический совет: развивайте свое божественное начало.