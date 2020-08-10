Видео: Самойлова с маленькой дочкой станцевала тверк на камеру
Видео с зажигательными танцами, покорившими поклонников, Оксана Самойлова разместила в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова не перестает радовать фанатов трогательными семейными кадрами. Кажется, что после того, как светская львица воссоединилась с музыкантом, в их семьей наступила идиллия — во всяком случае об этом говорят посты звезд в социальных сетях.
На этот раз Самойлова решила позабавить подписчиков, показав, как вместе с дочкой энергично и в то же время соблазнительно танцует тверк перед камерой. Жена рэпера под музыку трясла пятой точкой, а наследница с удовольствием повторяла за мамой.
«Примерно так проходит наш отпуск», — с иронией подписала публикацию Самойлова.
Пост теледивы вызвал у фолловеров улыбку и умиление.
«Какие милашки!»
«Обожаю вас!»
«Сижу и пересматриваю!»
«На такое только Лея могла согласиться!» — шутили пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самойлова с Джиганом сняли в Турции виллу почти за полмиллиона рублей в сутки.
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