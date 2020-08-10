Видео: Самойлова с маленькой дочкой станцевала тверк на камеру

|
Карина Бернтгольц
39

Видео с зажигательными танцами, покорившими поклонников, Оксана Самойлова разместила в Instagram.

Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова не перестает радовать фанатов трогательными семейными кадрами. Кажется, что после того, как светская львица воссоединилась с музыкантом, в их семьей наступила идиллия — во всяком случае об этом говорят посты звезд в социальных сетях.

На этот раз Самойлова решила позабавить подписчиков, показав, как вместе с дочкой энергично и в то же время соблазнительно танцует тверк перед камерой. Жена рэпера под музыку трясла пятой точкой, а наследница с удовольствием повторяла за мамой.

«Примерно так проходит наш отпуск», — с иронией подписала публикацию Самойлова.

Пост теледивы вызвал у фолловеров улыбку и умиление.

«Какие милашки!»

«Обожаю вас!»

«Сижу и пересматриваю!»

«На такое только Лея могла согласиться!» — шутили пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самойлова с Джиганом сняли в Турции виллу почти за полмиллиона рублей в сутки.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
73.64
0.60 87.17
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:11
Коронавирус и онкология: Какие еще опасности несет кальян?
4:52
Видео: Самойлова с маленькой дочкой станцевала тверк на камеру
4:30
Бархатный сезон: Когда в этом году россиянам стоит ехать на море?
4:19
«Девочка — лето»: Ходченкова снялась без мейкапа с зубной щеткой в волосах
3:53
Кто из россиян может рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной?
3:36
Какую пенсию россияне считают подходящей для достойной старости?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок