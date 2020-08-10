«Дома сидеть надо»: Силовики жестоко избили пару на лавочке в Белоруссии

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Карина Бернтгольц
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На парня и девушку накинулись с дубинками во время беспорядков после выборов президента.

Фото, видео: ТАСС / Татьяна Зенькович, Соцсети

В ходе беспорядков после президентских выборов в Белоруссии силовики жестоко избили и задержали пару, сидевшую на лавке возле одного из подъездов. В социальных сетях опубликованы кадры произошедшего.

Как видно на записи, правоохранители нанесли удары парню и девушке дубинками и при этом кричат:

«Дома сидеть надо!»

В результате молодые люди упали на землю, а после омоновцы увели их с собой.

Как ранее писал 5-tv.ru, протесты на улицах белорусской столицы и в других городах страны начались вечером 9 августа после оглашения первых итогов президентских выборов. По предварительным результатам Центризбиркома, победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко. К активным участникам беспорядков правоохранители применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. К месту столкновений подтянута спецтехника.

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