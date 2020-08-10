«Дома сидеть надо»: Силовики жестоко избили пару на лавочке в Белоруссии
На парня и девушку накинулись с дубинками во время беспорядков после выборов президента.
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Фото, видео: ТАСС / Татьяна Зенькович, Соцсети
В ходе беспорядков после президентских выборов в Белоруссии силовики жестоко избили и задержали пару, сидевшую на лавке возле одного из подъездов. В социальных сетях опубликованы кадры произошедшего.
Как видно на записи, правоохранители нанесли удары парню и девушке дубинками и при этом кричат:
«Дома сидеть надо!»
В результате молодые люди упали на землю, а после омоновцы увели их с собой.
Как ранее писал 5-tv.ru,
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