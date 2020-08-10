«Дома сидеть надо»: Силовики жестоко избили пару на лавочке в Белоруссии

В ходе беспорядков после президентских выборов в Белоруссии силовики жестоко избили и задержали пару, сидевшую на лавке возле одного из подъездов. В социальных сетях опубликованы кадры произошедшего.

Как видно на записи, правоохранители нанесли удары парню и девушке дубинками и при этом кричат:

«Дома сидеть надо!»

В результате молодые люди упали на землю, а после омоновцы увели их с собой.