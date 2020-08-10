«Как зовут твоего малыша?» — студенты-медики спасли мужчину с девятью ножевыми
Будущие медики из Петербурга не смогли остаться в стороне, когда в Ставрополе увидели окровавленного мужчину. Им пришлось стремительно вспомнить все, чему учили в вузе.
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Фото, видео: PA / Katie Collins, 5-tv.ru
В Ставрополе студенты петербургской военно-медицинской академии спасли жизнь прохожему. На мужчину на улице напал неизвестный и нанес ему девять ножевых ранений. Очевидцы вызвали скорую. И только благодаря умелым действиям будущих медиков пострадавшего удалось спасти.
Сами студенты себя героями не считают, лишь говорят — вспомнили все, чему их учили в университете. С участниками истории встретился Алексей Полторанин.
Это была их обычная встреча с друзьями в городском парке. Во время прогулки Тимур, Владислав и Максим услышали крики. Обернувшись, увидели мужчину, истекающего кровью и не теряя секунды бросились к нему на помощь.
«Куртка, ремень, все что угодно. Давайте что-нибудь и получается, какая-то девушка снимает куртку кожаную свою».
Счет шел буквально на минуты. В такой ситуации растеряться мог любой. Но только не Тимур и Максим. Будущие медики — курсанты петербургской военно-медицинской академии нащупали рану и наложили жгут.
«Я сразу: все, соберись! Тебя учили, ты готов, сделай все правильно, чтобы человек выжил», — рассказывает курсант военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Тимур Дотдаев.
Владислав побежал за бинтами в аптеку, ведь кровь не останавливалась. В это же время медсестра Мануш Агобян, оказавшаяся в парке случайно, помогала пострадавшему оставаться в сознании.
«Открой глаза. Как зовут твоего ребенка? Разговаривай. Как зовут твоего малыша? Артурчик. Сколько ему лет? Два года?»
Пострадавшего Руслана Михайлова отвезли в городскую больницу, где прооперировали.
У него насчитали девять ножевых ранений. Если бы не помощь прохожих — говорят врачи — все могло бы закончиться плачевно.
«Первая помощь на месте происшествии была оказана грамотно, квалифицировано. Ребята молодцы. Сработали как надо», — говорит врач-хирург хирургического отделения горбольницы скорой медпомощи города Ставрополь Михаил Спиваков.
«Спасибо большое пацанам. Это очень хорошие ребята. Мало что они смогли, сделали. Если бы не они, я бы с вами не разговаривал», — говорит пострадавший Руслан Михайлов.
О произошедшем супруга Руслана Ангелина узнала только на следующий день. Муж позвонил по видеосвязи после операции и рассказал о своих спасителях.
Злоумышленника правоохранители задержали, а следователи возбудили против него уголовное дело о покушении на убийство. Самих студентов и медсестру пригласили на награждение в краевой Следственный комитет.
На память благодарственные письма, в которых руководство следственного управления отметило чуткость, неравнодушие и активную гражданскую позицию спасителей. Этот случай только подтверждает, что в медицину они попали по призванию и по зову сердца.
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