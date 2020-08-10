Видео: Паровой катер спустили на воду в Ленобласти
Необычное плавсредство соорудили местные инженеры-изобретатели.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Ленинградской области на воду спустили уникальное плавсредство — самодельный парокатер. Лодку, больше похожую на самовар, построили местные инженеры-изобретатели. Это уже не первый эксперимент — сначала по старинным технологиям воссоздали настоящий паровоз.
На самодельном пароходе совсем немного места — посреди лодки котел. Но романтическую атмосферу вполне можно ощутить, когда под стрекот мехнизмов проплывают живописные берега. Еще и самоваром пахнет
Смотрите подробнеев репортаже корреспондента Яна Воскресенского.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирский катер с десятью пассажирами опрокинулся в прибрежной зоне Анапы.
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