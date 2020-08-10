Видео: Паровой катер спустили на воду в Ленобласти

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Необычное плавсредство соорудили местные инженеры-изобретатели.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Ленинградской области на воду спустили уникальное плавсредство — самодельный парокатер. Лодку, больше похожую на самовар, построили местные инженеры-изобретатели. Это уже не первый эксперимент — сначала по старинным технологиям воссоздали настоящий паровоз.

На самодельном пароходе совсем немного места — посреди лодки котел. Но романтическую атмосферу вполне можно ощутить, когда под стрекот мехнизмов проплывают живописные берега. Еще и самоваром пахнет

Смотрите подробнеев репортаже корреспондента Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирский катер с десятью пассажирами опрокинулся в прибрежной зоне Анапы.

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