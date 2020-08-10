«У нас в семье пополнение»: Утяшева обрадовала фанатов неожиданным заявлением
Гимнастка и теледива показала «двухлетнюю девочку», которую домочадцы приняли как родную.
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Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva
"Пополнение" в семье Павла Воли и Ляйсан Утяшевой обрадовало супружескую пару и ее поклонников. Звездная пара обзавелась третьим по счету шпицем — на этот раз черного цвета. Первые две их собаки — забавные непоседы рыжего окраса, которые не раз появлялись в микроблоге гимнастки и телеведущей.
«У нас в семье пополнение. Встречайте нашу девочку, двухлетнюю Шани! Нямка и Элька приняли, как родную… теперь у нас три пушистых антистрессика», — написала Утяшева в Instagram и показала снимки всех троих питомцев.
Как и ее новые соседи по квартире, Шани тоже улыбчива и добродушна. Во многом за такие качества Утяшева и полюбила эту породу. Почему они с Павлом взяли взрослую собаку, Ляйсан пока не раскрыла. Вероятно, прежние хозяева от нее отказались.
Теперь фанаты ждут, когда одна из самых видных пар отечественного шоу-бизнеса обзаведется третьим ребенком. Сегодня резидент Comedy Club и спортсменка воспитывают семилетнего сына Роберта и пятилетнюю дочь Софью.
Ранее 5-tv.ru писал, Ляйсан Утяшева назвала сумму расходов на семью в месяц.
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