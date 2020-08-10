В Совбезе РФ сообщили о готовности США «удушить» Европу

Ради продвижения своих интересов США готовы «удушить» страны ЕС, считает заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов.

Как он заявил РИА Новости, американские власти диктуют европейским странам свои требования и считают, что последние во всем должны быть согласны с политикой Вашингтона.

«Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», — сказал Венедиктов.

По сего словам, США пытаются показать Европе, «кто здесь хозяин», ликвидируя такие соглашения как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и Договор по открытому небу (ДОН).

Кроме того, он напомнил, что США делают все возможное, чтобы Европа не получала дешевый газ из России по «Северному потоку — 2».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США пригрозили немецкому порту Мукран санкциями за помощь в строительстве газопровода «Северный поток — 2», пригрозив порту «финансовым уничтожением». В ответ на это глава комитет Бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст заявил, что угрозы США «невозможно превзойти по дерзости» и призвал власти в Берлине принять соответствующие меры.