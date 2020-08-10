В Совбезе РФ сообщили о готовности США «удушить» Европу

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Алиса Старжевская
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В ведомстве напомнили, что Вашингтон делает все возможное, чтобы сорвать строительство «Северного потока — 2».

В Совбезе РФ сообщили о готовности США «удушить» Европу

Фото: DPA/TASS

Ради продвижения своих интересов США готовы «удушить» страны ЕС, считает заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов.

Как он заявил РИА Новости, американские власти диктуют европейским странам свои требования и считают, что последние во всем должны быть согласны с политикой Вашингтона.

«Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», — сказал Венедиктов.

По сего словам, США пытаются показать Европе, «кто здесь хозяин», ликвидируя такие соглашения как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и Договор по открытому небу (ДОН).

Кроме того, он напомнил, что США делают все возможное, чтобы Европа не получала дешевый газ из России по «Северному потоку — 2».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США пригрозили немецкому порту Мукран санкциями за помощь в строительстве газопровода «Северный поток — 2», пригрозив порту «финансовым уничтожением». В ответ на это глава комитет Бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст заявил, что угрозы США «невозможно превзойти по дерзости» и призвал власти в Берлине принять соответствующие меры.

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