В Совбезе РФ сообщили о готовности США «удушить» Европу
В ведомстве напомнили, что Вашингтон делает все возможное, чтобы сорвать строительство «Северного потока — 2».
Фото: DPA/TASS
Ради продвижения своих интересов США готовы «удушить» страны ЕС, считает заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов.
Как он заявил РИА Новости, американские власти диктуют европейским странам свои требования и считают, что последние во всем должны быть согласны с политикой Вашингтона.
«Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», — сказал Венедиктов.
По сего словам, США пытаются показать Европе, «кто здесь хозяин», ликвидируя такие соглашения как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и Договор по открытому небу (ДОН).
Кроме того, он напомнил, что США делают все возможное, чтобы Европа не получала дешевый газ из России по «Северному потоку — 2».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США пригрозили немецкому порту Мукран санкциями за помощь в строительстве газопровода «Северный поток — 2», пригрозив порту «финансовым уничтожением». В ответ на это глава комитет Бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст заявил, что угрозы США «невозможно превзойти по дерзости» и призвал власти в Берлине принять соответствующие меры.
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