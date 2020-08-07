Бундестаг возмутился санкциям США по «Северному потоку — 2»

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Алиса Старжевская
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Вашингтон ранее пригрозил «финансовым уничтожением» одному из немецких портов.

Бундестаг возмутился санкциям США по «Северному потоку — 2»

Фото: РИА Новости / Николай Филяков

Тема:
Северный поток — 2

Глава комитет Бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал официальный Берлин сформировать ответ США на угрозу санкциями немецкому порту Мукран. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Эрнста.

По словам политика, угрозы США «невозможно превзойти по дерзости». А угрожая порту, Белый дом нападает одновременно на города Засниц, где он находится, и всю землю Мекленбург-Передняя Померания, так как ей принадлежит 10% гавани.

Также в тексте заявления Эрнст делает вывод, что США и дальше продолжит усиливать давление на Германию, так как на предыдущие протесты Берлина Вашингтон не отреагировал.

Исходя из этого, политик призвал официальный Берлин разработать эффективные меры, так как «рубикон явно был перейден».

Ранее 5-tv.ru рассказывал как в Германии была обнаружена группа неонацистов в кругах власти, которые планировали развязать гражданскую войну. 

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