Бундестаг возмутился санкциям США по «Северному потоку — 2»
Вашингтон ранее пригрозил «финансовым уничтожением» одному из немецких портов.
Фото: РИА Новости / Николай Филяков
Глава комитет Бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал официальный Берлин сформировать ответ США на угрозу санкциями немецкому порту Мукран. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Эрнста.
По словам политика, угрозы США «невозможно превзойти по дерзости». А угрожая порту, Белый дом нападает одновременно на города Засниц, где он находится, и всю землю Мекленбург-Передняя Померания, так как ей принадлежит 10% гавани.
Также в тексте заявления Эрнст делает вывод, что США и дальше продолжит усиливать давление на Германию, так как на предыдущие протесты Берлина Вашингтон не отреагировал.
Исходя из этого, политик призвал официальный Берлин разработать эффективные меры, так как «рубикон явно был перейден».
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