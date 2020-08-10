«Задушевные друзья»: Смехов признался, зачем душил Высоцкого

|
Алина Потёмкина
43

Актер коллекционирует снимки, на которых душит коллег по цеху.

«Задушевные друзья»: Смехов признался, зачем душил Высоцкого

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Юбилей 10 августа отмечает актер Вениамин Смехов. Накануне своего 80-летия он дал интервью «МК», в котором раскрыл загадку любопытной серии фотографий. На снимках, сделанных еще в советские годы, он якобы душит своих друзей. Первый такой кадр, по его словам, был сделан с Владимиром Высоцким.

Родился этот сюжет случайно. Артисты стояли у служебного входа в ДК имени Первой пятилетки и готовились ехать на гастроли. Кто-то навел на актеров фотокамеру, и те, чтобы позабавить друг друга, изобразили сцену удушения.

«Я сделал вид, что душу Высоцкого, а он благодушно улыбался. Потом я таким же образом душил Петренко, Яковлева, Смоктуновского, Колю Караченцова — на съемках. Боярского, конечно. Этот суровый фотоцикл я назвал «Задушевные друзья», — рассказал Смехов.

Ранее 5-tv.ru писал, как прокомментировал Вениамин Смехов уход Сергея Гармаша из «Современника».

Читайте также

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
73.64
0.60 87.17
0.55
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Последние новости

12:52
Путин поручил поручил привить от гриппа и COVID-19 до 60% россиян
12:52
Семак подтвердил наличие коронавируса у одного из игроков «Зенита»
12:46
Число пострадавших при взрыве заправки в Волгограде увеличилось до восьми
12:37
«Взаимно, Кристи»: Чадов и Асмус обменялись признаниями в любви
12:37
Стали известны причины мощного взрыва газа на заправке в Волгограде
12:28
Момент взрыва цистерны с газом на заправке в Волгограде попал на видео

Сейчас читают

«Наконец-то остепенился»: ведущий Первого канала Тимур Соловьев женился
«У нас в семье пополнение»: Утяшева обрадовала фанатов неожиданным заявлением
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок