«Задушевные друзья»: Смехов признался, зачем душил Высоцкого
Актер коллекционирует снимки, на которых душит коллег по цеху.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Юбилей 10 августа отмечает актер Вениамин Смехов. Накануне своего 80-летия он дал интервью «МК», в котором раскрыл загадку любопытной серии фотографий. На снимках, сделанных еще в советские годы, он якобы душит своих друзей. Первый такой кадр, по его словам, был сделан с Владимиром Высоцким.
Родился этот сюжет случайно. Артисты стояли у служебного входа в ДК имени Первой пятилетки и готовились ехать на гастроли. Кто-то навел на актеров фотокамеру, и те, чтобы позабавить друг друга, изобразили сцену удушения.
«Я сделал вид, что душу Высоцкого, а он благодушно улыбался. Потом я таким же образом душил Петренко, Яковлева, Смоктуновского, Колю Караченцова — на съемках. Боярского, конечно. Этот суровый фотоцикл я назвал «Задушевные друзья», — рассказал Смехов.
Ранее 5-tv.ru писал, как прокомментировал Вениамин Смехов уход Сергея Гармаша из «Современника».
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