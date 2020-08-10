«Не обошлось без полиции»: Тодоренко заинтриговала фанатов фотосессией в поле

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Алина Потёмкина
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Известная телеведущая поделилась нежным снимком на лоне природы.

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Регина Тодоренко порадовала подписчиков кадром из новой фотосессии. В Instagram она выложила снимок, на котором лежит в пшеничном поле и безмятежно улыбается. Ведущая пообещала удивить своих поклонников и даже создала интригу.

«Хочу поделиться с вами хорошим настроением и самой душевной, атмосферной фотосессией, которая у меня была! Забавно, что не обошлось без полиции и заявления, которое на нас очень хотели написать. Хорошо, что все закончилось хорошо! А съемкой я постараюсь всех удивить», — написала Тодоренко.

Instagram @reginatodorenko

Поклонники девушки принялись хвалить ее и расточать комплименты.

«Регина! Вы не перестаете всех удивлять!»

«Вы как лучик солнца!»

«Очень нежная», — писали фолловеры.

Многие переживали по поводу ее слов о внимании правоохранителей. Фанаты интересовались, в чем же обвиняли их любимицу.

«Заявление за красоту?»

«А полиция-то чего прискакала? В кадр хотели или просто селфи?»

«Хорошо хоть не заставили маску надеть», — волновались подписчики.

Увы, созданную интригу ведущая пока не раскрыла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Регина Тодоренко задумалась о формировании личности своего сына.

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