«Не обошлось без полиции»: Тодоренко заинтриговала фанатов фотосессией в поле
Известная телеведущая поделилась нежным снимком на лоне природы.
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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko
Регина Тодоренко порадовала подписчиков кадром из новой фотосессии. В Instagram она выложила снимок, на котором лежит в пшеничном поле и безмятежно улыбается. Ведущая пообещала удивить своих поклонников и даже создала интригу.
«Хочу поделиться с вами хорошим настроением и самой душевной, атмосферной фотосессией, которая у меня была! Забавно, что не обошлось без полиции и заявления, которое на нас очень хотели написать. Хорошо, что все закончилось хорошо! А съемкой я постараюсь всех удивить», — написала Тодоренко.
Поклонники девушки принялись хвалить ее и расточать комплименты.
«Регина! Вы не перестаете всех удивлять!»
«Вы как лучик солнца!»
«Очень нежная», — писали фолловеры.
Многие переживали по поводу ее слов о внимании правоохранителей. Фанаты интересовались, в чем же обвиняли их любимицу.
«Заявление за красоту?»
«А полиция-то чего прискакала? В кадр хотели или просто селфи?»
«Хорошо хоть не заставили маску надеть», — волновались подписчики.
Увы, созданную интригу ведущая пока не раскрыла.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Регина Тодоренко задумалась о формировании личности своего сына.
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