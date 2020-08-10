Владимир Путин отметил талант и профессионализм Вениамина Смехова

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму актеру театра и кино, режиссеру и литератору Вениамину Смехову, которому 10 августа исполнилось 80 лет. Глава российского государства отметил самобытный талант и профессионализм знаменитости, благодаря которым любимый всеми «Атос» покорил сердца зрителей нескольких поколений.

«Вы покорили сердца зрителей разных поколений, состоялись как востребованный артист, режиссер и сценарист, реализовали свое дарование на литературном поприще. Такой многогранный творческий путь достоин глубокого уважения, служит примером высочайшего профессионализма и мастерства, верности своему призванию», — отмечается в тексте телеграммы.

Вениамин Смехов появился на свет 10 августа 1940 года в Москве в семье профессора и врача. В 1961 году актер закончил Театральное училище имени Щукина. Его наставником был Владимир Этуш.

Наибольшую популярность Вениамин Смехов набрал как киноактер. Первый раз он появился на экране в фильме «Служили два товарища» в роли барона Краузе. Настоящей звездой актер стал после воплощения образа Атоса в картине «Д`Артаньян и три мушкетера». За время карьеры он успел сняться в 30 фильмах и сериалах.

В активе юбиляра также работа на радио и телевидении. Вениамин Смехов является автором нескольких книг, в том числе и детской.

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