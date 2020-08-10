Владимир Путин отметил талант и профессионализм Вениамина Смехова

|
Василий Заика
52

Президент России поздравил актера и режиссера с 80-летним юбилеем.

Владимир Путин отметил талант и профессионализм Вениамина Смехова

Фото: РИА Новости / Александр Натрускин

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму актеру театра и кино, режиссеру и литератору Вениамину Смехову, которому 10 августа исполнилось 80 лет. Глава российского государства отметил самобытный талант и профессионализм знаменитости, благодаря которым любимый всеми «Атос» покорил сердца зрителей нескольких поколений.

«Вы покорили сердца зрителей разных поколений, состоялись как востребованный артист, режиссер и сценарист, реализовали свое дарование на литературном поприще. Такой многогранный творческий путь достоин глубокого уважения, служит примером высочайшего профессионализма и мастерства, верности своему призванию», — отмечается в тексте телеграммы.

Вениамин Смехов появился на свет 10 августа 1940 года в Москве в семье профессора и врача. В 1961 году актер закончил Театральное училище имени Щукина. Его наставником был Владимир Этуш.

Наибольшую популярность Вениамин Смехов набрал как киноактер. Первый раз он появился на экране в фильме «Служили два товарища» в роли барона Краузе. Настоящей звездой актер стал после воплощения образа Атоса в картине «Д`Артаньян и три мушкетера». За время карьеры он успел сняться в 30 фильмах и сериалах.

В активе юбиляра также работа на радио и телевидении. Вениамин Смехов является автором нескольких книг, в том числе и детской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Вениамин Смехов душил Владимира Высоцкого.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.64
0.60 87.17
0.55
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Последние новости

14:27
Адвокат заявил о резком ухудшении состояния здоровья Михаил Ефремова
14:24
Тихановская назвала себя победителем и намерена обжаловать данные ЦИК Белоруссии
14:20
Во время протестов в столице Белоруссии пропал российский журналист Семен Пегов
14:19
Программа кешбэка за туры по России стартует в ночь на 21 августа
14:14
Как при помощи кольца привлечь богатство, удачу и найти любовь? — совет хироманта
14:02
«Придется много работать»: Рапунцель из «Дома-2» подсчитала ежемесячные траты

Сейчас читают

Иероглифы души: что говорят о человеке его бессознательные рисунки во время телефонной беседы?
«Наконец-то остепенился»: ведущий Первого канала Тимур Соловьев женился
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок