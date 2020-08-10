«Я устала экономить»: Бледанс рассказала, как обставит свою первую собственную квартиру

Покупка первого собственного жилья — событие, которого с нетерпением ждет множество людей. Эту мечту удалось воплотить в жизнь актрисе Эвелине Бледанс. В беседе с 5-tv.ru она рассказала, как хочет обставить свою новую квартиру, и призналась — будет рада любой помощи в поиске партнеров для отделки апартаментов.

Интерьер в первом собственном жилище должен быть стильным и запоминающимся. По мнению актрисы, в идеале его должны украшать предметы старины.

«Я хочу, чтобы были элементы русской классики, каких-то классических усадеб. Чтобы на стене можно было повесить какое-нибудь произведение современного искусства, олицетворяющее состояние нашей души с Семеном — состояние безусловной любви. Мне очень хочется, чтобы в квартире было несколько предметов старины. Допустим, какой-то винтажный, антикварный комод. Это моя мечта, которую я почему-то всегда откладывала на потом», — рассказала Бледанс.

Не секрет, что предметы интерьера с историей стоят немалых денег. Но актриса надеется, что ей удастся найти что-нибудь подходящее недорого. Может быть, у кого-то из поклонников, кому эта вещь не доставляет радости.

«Я мечтаю о красивом дорогом антикварном комоде, буфете. О тумбах, столиках. Я понимаю, что это очень дорого, но вдруг где-то у кого-то есть что-то. Я буду благодарна, за какие-то не очень большие деньги я готова приобретать в свое новое жилище такие раритетные вещи, которые несут в себе историю», — призналась артистка.

Сейчас, по ее словам, пришло время, когда ей больше не хочется экономить. Теперь, когда есть собственная квартира, в нее хочется вкладываться со всей душой, чего раньше актриса себе не позволяла.

«Я всегда жалела деньги для себя. Всю жизнь я экономила на себе. Вот у меня такой шкаф — ну, ничего, я с ним как-нибудь разберусь. У меня такая кастрюля — да ничего, что я буду лишние деньги тратить, в этой кастрюле еще поварю. Я не хочу больше так жить! Я устала экономить для кого-то, я хочу жить для себя, для своего ребенка, полностью получать удовольствие», — призналась актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эвелина Бледанс заступилась за Ляйсан Утяшеву. Гимнастка оказалась в центре скандала, заявив, что живет на 50 тысяч рублей в месяц. Бледанс поддержала знаменитость и заверила — ей достаточно и более скромной суммы.