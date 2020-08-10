«Прощай, бороденка!» — Дмитрий Певцов поразил фанатов новым имиджем
Изменения во внешности актер запечатлел на видео в стиле «до и после».
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Фото, видео: Instagram @dima_pevtsov
Звезда сериала «Бандитский Петербург» Дмитрий Певцов долгие месяцы носил густую бороду с проседью. Но выход из самоизоляции и восстановление привычного рабочего режима, видимо, сподвигли Дмитрия к переменам.
В своем микроблоге в Instagram Певцов опубликовал видеозапись, где он изображен до и после перевоплощения, а точнее, с бородой и гладковыбритым лицом.
«Прощай, бороденка! Здравствуй… РАБОТА!» — подписал публикацию актер.
Фолловеры оценили смену имиджа по достоинству. В комментариях под видео в считанные часы появились почти тридцать тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.
«Ну вот, совсем другое дело!»
«Сразу помолодел на десять лет»
«Просто парень на выданье», — хвалили актера фанаты.
Кроме обсуждения внешности актера, фолловеры принялись гадать, на какой новый проект, фильм или сериал намекнул Дмитрий своей подписью к публикации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса сериала «Саша Таня» рассказала о постельной сцене с Дмитрием Певцовым.
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