Звезда сериала «Бандитский Петербург» Дмитрий Певцов долгие месяцы носил густую бороду с проседью. Но выход из самоизоляции и восстановление привычного рабочего режима, видимо, сподвигли Дмитрия к переменам.

В своем микроблоге в Instagram Певцов опубликовал видеозапись, где он изображен до и после перевоплощения, а точнее, с бородой и гладковыбритым лицом.

«Прощай, бороденка! Здравствуй… РАБОТА!» — подписал публикацию актер.

Фолловеры оценили смену имиджа по достоинству. В комментариях под видео в считанные часы появились почти тридцать тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

«Ну вот, совсем другое дело!»

«Сразу помолодел на десять лет»

«Просто парень на выданье», — хвалили актера фанаты.

Кроме обсуждения внешности актера, фолловеры принялись гадать, на какой новый проект, фильм или сериал намекнул Дмитрий своей подписью к публикации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса сериала «Саша Таня» рассказала о постельной сцене с Дмитрием Певцовым.