«Воспринимали это как сигнал»: как кот Василий помогал бойцам СВО

Кот Василий предупреждает бойцов СВО о надвигающихся обстрелах

Черный кот по кличке Василий помогал бойцам спецоперации во время обстрелов. Об этом РИА Новости рассказал бывший командир взвода мотострелковой роты, ветеран СВО, депутат Омского городского совета Александр Сальников.

Он пояснил, что кот жил на перевалочной базе. Военнослужащие подкармливали животное и со временем обратили внимание на закономерность, которая помогла спасти не одну жизнь.

«Перед обстрелом он (кот. — Прим. ред.) всегда уходил в самый дальний угол блиндажа. Проходило буквально три-пять минут, и начинали ложиться снаряды. Мы уже воспринимали это как сигнал и тоже уходили в укрытие», — рассказал Сальников.

После того как обстрел заканчивался, животное выбиралось из своего укрытия. Это значило, что наступило затишье и за пределами убежища безопасно.

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