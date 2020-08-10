Британский телеведущий сломал позвоночник, катаясь на велосипеде
Опасная травма настигла Саймона Коуэлла на отдыхе. Телезвезде пришлось делать срочную операцию.
Фото: www.globallookpress.com /AUG/face to face
Известный британский телеведущий чудом избежал инвалидности, серьезно повредив спину во время прогулки на электровелосипеде, сообщает таблоид Variety.
60-летний продюсер Саймон Коуэлл испытывал новое средство передвижения у себя на вилле в Малибу и неудачно упал. Почувствовав острую боль, Коуэлл обратился за помощью к медикам. Те при госпитализации констатировали перелом позвоночника и приступили к срочной операции. Врачи колдовали над спиной ведущего порядка пяти часов.
Телезвезде повезло — повреждение не задело спинной мозг. Проблему удалось решить, вживив в позвоночник пострадавшего металлический штифт. Теперь жизни известного шоумена ничего не угрожает.
«Он чувствует себя отлично», — прокомментировал ситуацию представитель телезвезды.
Саймон Коуэлл наиболее известен по шоу поиска новых талантов The X Factor. Он являлся ведущим и идейным вдохновителем телепрограммы.
Ранее 5-tv сообщал о том, что известный велогонщик впал в кому после столкновения во время соревнования.
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