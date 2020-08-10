Британский телеведущий сломал позвоночник, катаясь на велосипеде

Известный британский телеведущий чудом избежал инвалидности, серьезно повредив спину во время прогулки на электровелосипеде, сообщает таблоид Variety.

60-летний продюсер Саймон Коуэлл испытывал новое средство передвижения у себя на вилле в Малибу и неудачно упал. Почувствовав острую боль, Коуэлл обратился за помощью к медикам. Те при госпитализации констатировали перелом позвоночника и приступили к срочной операции. Врачи колдовали над спиной ведущего порядка пяти часов.

Телезвезде повезло — повреждение не задело спинной мозг. Проблему удалось решить, вживив в позвоночник пострадавшего металлический штифт. Теперь жизни известного шоумена ничего не угрожает.

«Он чувствует себя отлично», — прокомментировал ситуацию представитель телезвезды.

Саймон Коуэлл наиболее известен по шоу поиска новых талантов The X Factor. Он являлся ведущим и идейным вдохновителем телепрограммы.

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