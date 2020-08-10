«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
Маленькая Таисья продемонстрировала все свои скрытые таланты.
Закрыть
Смотрите также:
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
Чем закончилась встреча тигра и удава на большой дороге — видео
Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном
Фото, видео: Instagram @pelageya_insta
От грустных мыслей после громкого развода с хоккеистом Иваном Телегиным певицу Пелагею спасает дочка Таисья. Трехлетняя малышка почти круглосуточно устраивает знаменитой маме концерты с песнями и плясками. Несколько забавных видео с подобным шоу артистка выложила на своей странице в Instagram.
Как видно на кадрах, Таисья с удовольствием выступает и в стенах родного дома, и на открытом воздухе. Причем, не стесняясь, очень громко исполняет любимые песни.
«Не только лишь песнями, но и креативной хореографией, и конечно, дикцией. Тася очень ответственная, всю себя отдает! Для тех, кто не расслышит текст песни: „Трудно землю рыть лопатой? Нам поможет экскаватор. Он совсем не устает — роет, песенку поет!“» — подписала ролик Пелагея.
А в заключение добавила, что это не простое домашний концерт. Девочки-красавицы готовят для поклонников «настоящую пушку»!
Забавный ролик с маленькой Тасей фолловеров сильно удивил. Многие и не знали о многочисленных талантах дочки артистки. Впрочем, все, как один, сошлись во мнении, что большое будущее девочке обеспечено.
«Ты ж моя маленькая любовь! Самый чудесный ребенок!»
«Сколько экспрессии! Точно будущая певица!»
«Звезда растет! Раз, два и маму опередит!»
«Вот это голосище!» — то и дело восклицали фанаты.
Ранее 5-tv.ru показал редкое и трогательное фото певицы Пелагеи в обнимку с маленькой дочкой.
Читайте также
52%
0.14 86.83
-0.34
Нашли ошибку?