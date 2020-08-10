«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»

|
Виктория Андреева
567

Маленькая Таисья продемонстрировала все свои скрытые таланты.

Фото, видео: Instagram @pelageya_insta

От грустных мыслей после громкого развода с хоккеистом Иваном Телегиным певицу Пелагею спасает дочка Таисья. Трехлетняя малышка почти круглосуточно устраивает знаменитой маме концерты с песнями и плясками. Несколько забавных видео с подобным шоу артистка выложила на своей странице в  Instagram.

Как видно на кадрах, Таисья с удовольствием выступает и в стенах родного дома, и на открытом воздухе. Причем, не стесняясь, очень громко исполняет любимые песни.

«Не только лишь песнями, но и креативной хореографией, и конечно, дикцией. Тася очень ответственная, всю себя отдает! Для тех, кто не расслышит текст песни: „Трудно землю рыть лопатой? Нам поможет экскаватор. Он совсем не устает — роет, песенку поет!“» — подписала ролик Пелагея.

А в заключение добавила, что это не простое домашний концерт. Девочки-красавицы готовят для поклонников «настоящую пушку»!

Instagram @pelageya_insta

Забавный ролик с маленькой Тасей фолловеров сильно удивил. Многие и не знали о многочисленных талантах дочки артистки. Впрочем, все, как один, сошлись во мнении, что большое будущее девочке обеспечено.

«Ты ж моя маленькая любовь! Самый чудесный ребенок!»

«Сколько экспрессии! Точно будущая певица!»

«Звезда растет! Раз, два и маму опередит!»

«Вот это голосище!» — то и дело восклицали фанаты.

Ранее 5-tv.ru показал редкое и трогательное фото певицы Пелагеи в обнимку с маленькой дочкой.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
73.78
0.14 86.83
-0.34
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Последние новости

23:31
Первый в России передвижной бассейн для детей заработал в Ростовской области
23:19
Плющенко показал фрагменты новой произвольной программы Трусовой — видео
23:15
Газ, гранаты и резиновые пули: Как в Минске разгоняют протестующих — видео
23:05
Эпичные видео: Москву затопили сильнейшие ливни
22:45
«Хорошая идея!» — Трамп захотел увековечить свой профиль на горе Рашмор
22:39
В пуантах на аэродроме: Волочкова сделала шпагат у летательного аппарата

Сейчас читают

Гузеева просветила мужчин, как не разозлить партнершу в постели
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок