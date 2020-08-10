От грустных мыслей после громкого развода с хоккеистом Иваном Телегиным певицу Пелагею спасает дочка Таисья. Трехлетняя малышка почти круглосуточно устраивает знаменитой маме концерты с песнями и плясками. Несколько забавных видео с подобным шоу артистка выложила на своей странице в Instagram.

Как видно на кадрах, Таисья с удовольствием выступает и в стенах родного дома, и на открытом воздухе. Причем, не стесняясь, очень громко исполняет любимые песни.

«Не только лишь песнями, но и креативной хореографией, и конечно, дикцией. Тася очень ответственная, всю себя отдает! Для тех, кто не расслышит текст песни: „Трудно землю рыть лопатой? Нам поможет экскаватор. Он совсем не устает — роет, песенку поет!“» — подписала ролик Пелагея.

А в заключение добавила, что это не простое домашний концерт. Девочки-красавицы готовят для поклонников «настоящую пушку»!

Instagram @pelageya_insta

Забавный ролик с маленькой Тасей фолловеров сильно удивил. Многие и не знали о многочисленных талантах дочки артистки. Впрочем, все, как один, сошлись во мнении, что большое будущее девочке обеспечено.

«Ты ж моя маленькая любовь! Самый чудесный ребенок!»

«Сколько экспрессии! Точно будущая певица!»

«Звезда растет! Раз, два и маму опередит!»

«Вот это голосище!» — то и дело восклицали фанаты.

Ранее 5-tv.ru показал редкое и трогательное фото певицы Пелагеи в обнимку с маленькой дочкой.