Газ, гранаты и резиновые пули: Как в Минске разгоняют протестующих — видео
Тысячи люди вышли на улицы города, желая выразить недовольство результатами президентских выборов в Белоруссии.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, Соцсети
В Минске во время демонстраций недовольных результатами выборов президента Белоруссии правоохранительные органы стали активно применять светошумовые гранаты, слезоточивый газ, а также, предположительно, резиновые пули. В городе звучат взрывы и стрельба.
Протесты начались еще в ночь на 10 августа после оглашения первых результатов выборов, на которых с внушительным перевесом победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
На видео из Минска видно, как силовики выдвигаются в сторону крупных скоплений митингующих, раздается стрельба, слышны крики людей и взрывы светошумовых гранат.
«Быстро ушли!» — командуют они.
Демонстранты быстро разбегаются прочь, часть прячется в магазинах или во дворах жилых зданий. Некоторым свидетелям происходящего стало нехорошо после взрывов.
«Плохо мне!» — умоляет одна из девушек на видео.
Первая акция протеста прошла в Минске в ночь на 10 августа после объявления предварительных результатов голосования. Днем демонстрации в столице продолжились, охватили также и другие города Белоруссии.
5-tv.ru писал, что эксперты думают о массовых беспорядках после выборов президента Белоруссии.
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