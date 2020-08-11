Секреты быстрого похудения Insta-мамочек раскрыла звездный диетолог

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Светлана Александрова
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Блогеров, которые поражают подписчиков стремительным восстановлением после родов, врач разделила на три категории.

Секреты быстрого похудения Insta-мамочек раскрыла звездный диетолог

Фото: Instagram @samoylovaoxana

Тема:
Ольга Бузова

Звездный диетолог и косметолог Марият Мухина раскрыла секреты некоторых Insta-мамочек, поражающих подписчиков стремительным восстановлением фигуры после родов. В интервью интернет-порталу «Слово и дело» автор собственной методики похудения разделила таких блогерш на несколько категорий. К первой она отнесла супругу рэпера Джигана, мать четверых детей Оксану Самойлову и бывшую возлюбленную Тимати, подарившую ему дочь, Алену Шишкову. Их Мухина называет «генетическими бриллиантами.

«Оксана Самойлова рассказывала, что и в детстве страдала от сильной худобы. Дело в том, что модели ее склада — это генетические бриллианты, которые имеют такой необычный обмен веществ, что могут есть макароны ведрами и не поправляться», — говорит врач.

Instagram @samoylovaoxana

Она напомнила, что Шишкова пропагандировала черничную диету, но такой метод подойдет далеко не всем, поскольку за результат Алена в большей степени должна благодарить свою генетику.

«Есть такие девочки, которые, как Самойлова, в детстве страдали от сильной худобы. Потом они шли в модели, и их фигура, не смотря на привычные биологические процессы, сохранялась еще долго и способствовала успешной карьере. Та же самая Ольга Бузова в начале своей карьеры была даже в два раза худее, чем сейчас», — отмечает Марият.

Instagram @missalena.92

По ее словам, отсутствие растяжек и идеальная кожа Самойловой говорят о прекрасной работе гипоталамуса. Благодаря этому феномену масса тела и брюшная стенка у молодой мамы сократились уже через неделю даже после четвертых родов. Большинство же людей таким природным даров не обладают и им приходится прикладывать титанические усилия, чтобы вернуть форму.

«Набор веса преследует каждую женщину, после 25 лет всем уже приходится следить за тем, что они едят и как тратят энергию», — констатирует Мухина.

К примеру, Ида Галич, по информации медика, с помощью специалиста-эндокринолога воспользовалась таким безопасным методом похудения, как «золотой укол». Такую же методику опробовали на себе многие знаменитости, включая Рустама Солнцева, Лолиту Милявскую и саму Мухину.

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

«Это сочетание медикаментозного метода, но при этом безопасного, который воздействует как лизинг-фактор. „Гормон гормонов“ оказывает влияние на функционал тех структур, которые у Самойловой, например, сами по себе работают хорошо», — пояснила косметолог.

Instagram @galichida

По ее словам, пептидный укол воздействует на инсулин, которым лечатся диабетики, влияет на обменные процессы, на работу желудочно-кишечного тракта, в результате чего человек сбрасывает до трех килограммов неделю. Но, как отмечает врач, одновременно с «золотым уколом» не отпадает необходимость работать над собой: следить за своим питанием и регулярно посещать спортзал.

Третий тип Instagram-блогеров, по словам Мухиной, просто используют фотошоп. Например, Кристина One. Ее ролики в сторис, по убеждению диетолога-косметолога, исключительно чудо ракурса, который скрывает недостатки, и плод кропотливой работы фотографов.

«Бесконечная ретушь ловит многих: кто-то фотошопит лицо, кто-то фигуру, но в жизни все выглядит по-другому», — напоминает специалист.

Instagram @kristitheone

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, диетолог Марият Мухина прокомментировала распространившееся в интернете мнение о действенности водки в лечении коронавируса.

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