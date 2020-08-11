Захарова пословицей прокомментировала поведение Лукашенко по отношению к РФ

В Белоруссии завершились выборы президента страны, на которых выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Его поведение перед голосованием прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Глава российского МИД стала гостьей прямого эфира YouTube-канала «Соловьев LIVE». Ведущий Владимир Соловьев удивился поведению Лукашенко к РФ перед выборами, задержанию журналистов за отсутствие у них аккредитации, а также вспосмнил о том, что глава Белоруссии не поспособствовал освобождению задержанных в конце июля 33 россиян. Мария Захарова в ответ вспомнила народную мудрость.

«Сама себя раба бьет, что нечисто жнет», — процитировала она услышанную от бабушки и матери пословицу.

Демонстрации с участием тысяч недовольных результатами выборов в Белоруссии начались в столице страны в ночь на 10 августа сразу после появления предварительных результатов подсчета голосов. Днем они продолжились и переросли в столкновения с правоохранительными органами и военными.

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