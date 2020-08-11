Захарова пословицей прокомментировала поведение Лукашенко по отношению к РФ

|
Анастасия Шадская
54

Официальный представитель МИД РФ отреагировала на поведение президента Белоруссии до и после выборов.

Захарова пословицей прокомментировала поведение Лукашенко по отношению к РФ

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

В Белоруссии завершились выборы президента страны, на которых выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Его поведение перед голосованием прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Глава российского МИД стала гостьей прямого эфира YouTube-канала «Соловьев LIVE». Ведущий Владимир Соловьев удивился поведению Лукашенко к РФ перед выборами, задержанию журналистов за отсутствие у них аккредитации, а также вспосмнил о том, что глава Белоруссии не поспособствовал освобождению задержанных в конце июля 33 россиян. Мария Захарова в ответ вспомнила народную мудрость.

«Сама себя раба бьет, что нечисто жнет», — процитировала она услышанную от бабушки и матери пословицу.

Демонстрации с участием тысяч недовольных результатами выборов в Белоруссии начались в столице страны в ночь на 10 августа сразу после появления предварительных результатов подсчета голосов. Днем они продолжились и переросли в столкновения с правоохранительными органами и военными.

5-tv.ru писал, как проходит разгон протестующих в Минске.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
73.78
0.14 86.83
-0.34
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Последние новости

2:40
Похудела или «отфотошопилась»? Фанаты не узнали Рудковскую на новых фото
2:28
В России хотят увеличить выплаты родителям на детей от трех до семи лет
2:08
Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в Самаре
1:45
Захарова пословицей прокомментировала поведение Лукашенко по отношению к РФ
1:24
Трамп подтвердил стрельбу возле Белого дома во время пресс-конференции
1:21
На смену Брэду Питту: Анджелину Джоли заподозрили в новом романе

Сейчас читают

«Ад адский»: экс-фигуристка Степанова рассказала о методах работы Тутберидзе
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок