В Волгограде выясняют причины крупного пожара на автозаправке. Проверку ведут прокуратура и Следственный комитет, сво расследование начал Ростехнадзор.

На станции загорелась и взорвалась цистерна с газом. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения и в объективы мобильных местных жителей. С огнем боролась усиленная группировка МЧС.

«Мы видим, на месте пожара установлена машина с газовой емкостью. Можно предположить, что производили слив газа. В результате, наверное, нарушение технологического процесса», — пояснил врио начальника ГУ МЧС РФ по Волгоградской области Николай Любавин.

Во время пожара пострадали 13 человек, в их числе четверо спасателей. Десять человек госпитализированы с ожогами, один раненый — в реанимации.

Ранее 5-tv.ru публиковал список пострадавших на автозаправке.