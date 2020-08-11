Причины взрыва на автозаправке в Волгограде выясняет СК РФ — видео

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В результате хлопка газа с последующим возгоранием пострадали 13 человек.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

В Волгограде выясняют причины крупного пожара на автозаправке. Проверку ведут прокуратура и Следственный комитет, сво расследование начал Ростехнадзор.

На станции загорелась и взорвалась цистерна с газом. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения и в объективы мобильных местных жителей. С огнем боролась усиленная группировка МЧС.

«Мы видим, на месте пожара установлена машина с газовой емкостью. Можно предположить, что производили слив газа. В результате, наверное, нарушение технологического процесса», — пояснил врио начальника ГУ МЧС РФ по Волгоградской области Николай Любавин.

Во время пожара пострадали 13 человек, в их числе четверо спасателей. Десять человек госпитализированы с ожогами, один раненый — в реанимации.

Ранее 5-tv.ru публиковал список пострадавших на автозаправке.

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