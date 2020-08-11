В один клик: Как «Социальное казначейство» упростит жизнь россиянам?
Новая онлайн-платформа позволит гражданам получить любые меры социальной поддержки.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов, 5-tv.ru
В России появится «Социальное казначейство» — онлайн платформа, через которую граждане смогут получить любые виды социальной поддержки: пенсии, детские пособия, компенсации за лечение. И все это — в режиме одного окна, не выходя из дома. Пока же за каждой справкой приходится обращаться в разные ведомства.
Заведовать информацией казначейства будет Пенсионный фонд. Его сотрудники сами будут собирать и обновлять данные россиян, производить все расчеты. Нам же останется зайти на портал, сообщить о проблеме и дождаться помощи.
По сути в стране готовится настоящая информационная реформа социальной сферы, в результате которой поддержка граждан станет более адресной. Многодетная семья, где отец крупный бизнесмен, например, не сможет расчитывать на те же льготы, что и семья бюджетников. Пенсионный фонд будет работать в сотрудничестве с Налоговой службой, что тоже позволит отследить реальные доходы граждан.
Планируется, что «Социальное казначейство» заработает уже в следующем году.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России хотят увеличить выплаты родителям на детей от трех до семи лет.
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