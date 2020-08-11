Почему пенальти в ворота «Спартака» не был отменен с помощью VAR?

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Василий Заика
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Ситуацию прокомментировал глава проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам Леонид Калошин.

Почему пенальти в ворота «Спартака» не был отменен с помощью VAR?

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе Леонид Калошин в интервью РИА Новости рассказал, почему пенальти в ворота «Спартака» не был отменен.

По словам специалиста, главный судья встречи Василий Казарцев отталкивался во время принятия решения от того, что Самуэль Жиго ударил игрока команды соперника.

«Судья назначил пенальти, видеоассистент задает себе вопрос: является ли решение судьи явной и очевидной ошибкой, или у судьи были основания для принятия решения? Судья расценил это как фол. Контакт был. А видеоарбитры (во главе с Алексеем Еськовым — Прим.ред.) признали, что судья в этом моменте не допустил явной ошибки», — сказал Леонид Калошин.

Глава проекта VAR отметил, что Жиго продолжил движение ногой. Видеоарбитр обратил на это внимание и сделал вывод, что Василий Казарцев имел все основания указать на точку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-тренер «Зенита» отозвался о скандальном матче с «Сочи».

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