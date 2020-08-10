Видео: Демонстранты в Бейруте захватили здания четырех министерств

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Митингующие требуют отставки правительства после произошедшего взрыва.

Видео: Демонстранты в Бейруте захватили здания четырех министерств

Фото: REUTERS/Hannah McKay, 5-tv.ru

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте

Массовые акции протеста не прекращаются в Бейруте. Стычки с полицией начались у здания парламента Ливана. Тысячи митингующих требуют отставки правительства и проведения реформ. Накануне такой же мирный протест перерос в массовые столкновения.

Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. Пострадали более 700 человек. За ситуацией следит корреспондент Антон Никитин. Подробнее смотрите в видеорепортаже.

Мощный взрыв прогремел в столице Ливана 4 августа. Погибли 154 человека, около пяти тысяч — пострадали. Россия одной из первых откликнулась на беду, направив в Ливан гуманитарную помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как маленькая девочка пролежала под завалами больше суток, но смогла выжить.

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