Видео: Демонстранты в Бейруте захватили здания четырех министерств
Митингующие требуют отставки правительства после произошедшего взрыва.
Фото: REUTERS/Hannah McKay, 5-tv.ru
Массовые акции протеста не прекращаются в Бейруте. Стычки с полицией начались у здания парламента Ливана. Тысячи митингующих требуют отставки правительства и проведения реформ. Накануне такой же мирный протест перерос в массовые столкновения.
Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. Пострадали более 700 человек. За ситуацией следит корреспондент Антон Никитин. Подробнее смотрите в видеорепортаже.
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