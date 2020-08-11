«Уши США» и спланированная акция: эксперт о высылке дипломатов РФ из Словакии

Положительная и мгновенная реакция Госдепа на высылку российских дипломатов из Словакии вновь доказала, что США принимали непосредственное участие в произошедшем. Уверен российский сенатор Владимир Джабаров.

«Нужно понимать, что во всем мире была, есть и будет какая-то часть дипломатов, которая работает под прикрытием на свою разведку. Ничего страшного тут нет. А что, у нас в американском посольстве работают только преподаватели и учителя средней школы? Там, извините меня, резидентура одна из мощнейших в мире, все работают под прикрытием», — заявил политик в интервью ФАН.

Джабаров добавил, что в последнее время Словакия и вместе с ней Чехия активизировались в борьбе с Россией. Сенатор предположил, что основной причиной этому стал некий общий настрой руководства стран смотреть на соседа с подозрением, но тот факт, что произошедшее в Братиславе является «спланированной акцией, за которой торчат уши американцев», бесспорно.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в российском МИДе пообещали зеркально ответить на высылку наших дипломатов из Словакии.

Братислава заподозрила троих россиян в шпионаже и обязала покинуть страну в течение недели. В Совете Федерации считают, что такое решение словацких властей связано с аналогичной ситуацией, которая произошла в Чехии в июне. В ведомстве назвали это звеньями одной цепи недружественных шагов в отношении нашей страны. На инцидент уже отреагировали в США. В Госдепе заявили, что поддерживают действия Словакии по защите от «иностранных злоумышленников».