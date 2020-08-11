«Уши США» и спланированная акция: эксперт о высылке дипломатов РФ из Словакии

Эфирная новость 15

После разразившегося дипломатического скандала в Госдепе поспешили выступить с одобрением действий словацких властей в отношении россиян.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hans Lippert; 5-tv.ru

Положительная и мгновенная реакция Госдепа на высылку российских дипломатов из Словакии вновь доказала, что США принимали непосредственное участие в произошедшем. Уверен российский сенатор Владимир Джабаров.

«Нужно понимать, что во всем мире была, есть и будет какая-то часть дипломатов, которая работает под прикрытием на свою разведку. Ничего страшного тут нет. А что, у нас в американском посольстве работают только преподаватели и учителя средней школы? Там, извините меня, резидентура одна из мощнейших в мире, все работают под прикрытием», — заявил политик в интервью ФАН.

Джабаров добавил, что в последнее время Словакия и вместе с ней Чехия активизировались в борьбе с Россией. Сенатор предположил, что основной причиной этому стал некий общий настрой руководства стран смотреть на соседа с подозрением, но тот факт, что произошедшее в Братиславе является «спланированной акцией, за которой торчат уши американцев», бесспорно.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в российском МИДе пообещали зеркально ответить на высылку наших дипломатов из Словакии.

Братислава заподозрила троих россиян в шпионаже и обязала покинуть страну в течение недели. В Совете Федерации считают, что такое решение словацких властей связано с аналогичной ситуацией, которая произошла в Чехии в июне. В ведомстве назвали это звеньями одной цепи недружественных шагов в отношении нашей страны. На инцидент уже отреагировали в США. В Госдепе заявили, что поддерживают действия Словакии по защите от «иностранных злоумышленников».

Читайте также

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
73.78
0.14 86.83
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:12
«Есть риск неблагоприятного исхода»: невролог оценил состояние Легкоступовой
13:06
«Уши США» и спланированная акция: эксперт о высылке дипломатов РФ из Словакии
12:57
Солист первого состава «Ласкового мая» борется с онкологией
12:49
Сын погибшего в ДТП Захарова подал иск к Ефремову на 6,5 миллиона рублей
12:45
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году
12:42
Плейлист: Что слушает Катя IOWA?

Сейчас читают

Муж Легкоступовой сбежал после госпитализации знаменитой супруги
Исполнительницу хита «Ягода-Малина» нашли в Москве с пробитой головой
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок