«Слишком безупречно!» — Самая красивая женщина в мире продемонстрировала свои идеальные формы

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Василий Заика
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Топ-модель Белла Хадид выложила в сеть кадры из Нью-Йоркской студии.

Фото, видео: Instagram @bellahadid

Самая красивая женщина в мире — американская топ-модель Белла Хадид выложила в сеть снимки, сделанные в Нью-Йоркской студии. На фото 23-летняя знаменитость позирует в белых штанах и закатанной под топ футболке на голое тело. Наряд девушки выгодно подчеркивает ее красивую грудь.

Instagram @bellahadid

Более чем 32-миллионная армия поклонников супермодели по достоинству оценила ее полуоткровенный образ. Пользователи оставили под постом множество комплиментарного плана комментариев и почти полтора миллиона лайков.

«Чтобы я так выглядела!»

«Потрясающая»

«Я хочу такое же тело!»

«Ты выглядишь просто невероятно!»

«Слишком безупречно!» — восторгаются подписчики Беллы Хадид.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что The Weeknd и Белла Хадид снова «на связи» после разрыва.

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