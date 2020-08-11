Видео: исполнитель хита Wiggle сломал зубы Уиллу Смиту
Инцидент произошел во время съемок ролика о гольфе.
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Фото, видео: Instagram @willsmith, globallookpress.com / GeorgWenzel/face to face
Исполнитель хита Wiggle Джейсон Деруло сломал несколько зубов актеру Уиллу Смиту. Звезда фильма «Люди в черном» в своем аккаунте в Instagram выложил видео инцидента, произошедшего во время съемок ролика о гольфе.
На кадрах певец и актер обсуждают, как правильно держать клюшку. В определенный момент Уилл Смит отходит назад, а Джейсон Деруло готовится к удару. В момент замаха актер приближается к исполнителю и получает удар. Сломанные зубы знаменитости падают на пол. Уилл Смит хватается за лицо и впоследствии демонстрирует на камеру последствия произошедшего. Позднее звезда «Людей в черном» встает, хватает клюшку и намеревается отомстить партнеру по игре.
«Больше мы его никогда не видели», — написал Уилл Смит.
Спустя некоторое время актер выложил в сеть совместное фото со своим обидчиком. Уилл Смит широко улыбаясь позирует в обнимку с Джейсоном Деруло. По всей видимости, три сломанных зуба не стали камнем преткновения в их общении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Уилла Смита призналась в связи с другим мужчиной.
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