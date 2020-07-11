Жена Уилла Смита призналась в связи с другим мужчиной

Супруга актера Уилла Смита откровенно рассказала в эфире интернет-шоу Red Table Talk о том, что 4,5 года назад у нее была связь с другим мужчиной — музыкантом Аугусто Алсиной, пишет The Hollywood Reporter.

По ее словам, в тот момент жизни в ее отношениях с Уиллом был разлад, на другую связь муж Джадуу «не благословлял» (ранее в американских таблоидах гуляли эти слухи). Когда женщина закрутила роман на стороне, Смиты были не вместе и супруг не знал о похождениях жены.

Джада призналась, что интрижка помогла ей противостоять собственной «эмоциональной незрелости» и незащищенности, так как в тот момент ее психологическое состояние было «хрупким».

Информацию о романе с женой звезды американского кинематографа распространил бывший возлюбленный Джады — Аугусто Алсина. Он уверял, что Смит одобрил союз с его женой, так как у них — свободные отношения. Певец заявил, что с супругой актера его познакомил старший сын пары Джейден в 2015 году, с тех пор, по словам музыканта, они закрутился их роман.

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