Жена Уилла Смита призналась в связи с другим мужчиной
Джада Пинкетт-Смит подтвердила, что имела романтические отношения на стороне.
Фото: www.globallookpress.com / Dave Starbuck via www.imago-imag
Супруга актера Уилла Смита откровенно рассказала в эфире интернет-шоу Red Table Talk о том, что 4,5 года назад у нее была связь с другим мужчиной — музыкантом Аугусто Алсиной, пишет The Hollywood Reporter.
По ее словам, в тот момент жизни в ее отношениях с Уиллом был разлад, на другую связь муж Джадуу «не благословлял» (ранее в американских таблоидах гуляли эти слухи). Когда женщина закрутила роман на стороне, Смиты были не вместе и супруг не знал о похождениях жены.
Джада призналась, что интрижка помогла ей противостоять собственной «эмоциональной незрелости» и незащищенности, так как в тот момент ее психологическое состояние было «хрупким».
Информацию о романе с женой звезды американского кинематографа распространил бывший возлюбленный Джады — Аугусто Алсина. Он уверял, что Смит одобрил союз с его женой, так как у них — свободные отношения. Певец заявил, что с супругой актера его познакомил старший сын пары Джейден в 2015 году, с тех пор, по словам музыканта, они закрутился их роман.
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