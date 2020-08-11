Сын погибшего в ДТП Захарова подал иск к Ефремову на 6,5 миллиона рублей

Старший сын погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова Виталий подал иск к актеру Михаилу Ефремову на 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, это первый гражданский иск за моральный ущерб к Ефремову. Документ был составлен адвокатом Сергеем Аверцевым, который представляет интересы Виталия Захарова.

«Прошу признать Ефремова Михаила Олеговича гражданским ответчиком и взыскать с него в случае постановления в отношении него обвинительного приговора в счет компенсации моего морального вреда 6 миллионов 500 тысяч рублей», — говорится в тексте искового заявления.

Известно, что потерпевшими по уголовному делу также признаны еще трое родственников Сергея Захарова: вдова, его брат и младший сын. Их интересы представляет адвокат Александр Добровинский, который говорил, что иски к Ефремову уже готовы.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов в нетрезвом виде за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам Эльмана Пашаева, состояние Михаила Ефремова после ДТП резко ухудшилось.