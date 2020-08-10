«Крайне тяжелое состояние»: Эльман Пашаев о самочувствии Михаила Ефремова
Адвокат отреагировал на новость о вызове скорой помощи к актеру из-за подозрений на инсульт.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, 5-tv.ru
«Крайне тяжелым» назвал состояние здоровья актера Михаила Ефремова его правозащитник Эльман Пашаев. В комментарии 5-tv.ru юрист заявил, у заслуженного артиста России, находящегося в данный момент под домашним арестом, всегда было много проблем со здоровьем, однако тот отказывался вовремя обращаться к медикам.
Ранее 5-tv.ru стало известно, что к актеру приезжала бригада скорой помощи. По предварительным данным, у Ефремова наблюдалась заторможенная речь. Первичный диагноз — инсульт — не подтвердился. По официальной информации, у артиста случилась ишемическая атака. Пройти обследование в больнице он отказался.
«У него в последнее время реально резко ухудшилось состояние здоровья. Вчера было крайне тяжелое состояние. Он отказался вызвать врача. Я сегодня в командировке в Новосибирске, в суде. Видно, что совсем плохо было, и вызвали [врача]. И с сердцем… У него много проблем! Я сейчас приеду и просто заставлю его [лечь в больницу], не буду бодаться с ним», — заявил Эльман Пашаев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат потерпевшей стороны по делу Михаила Ефремова Александр Добровинский не поверил в провалы в памяти знаменитого артиста.
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