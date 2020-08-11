Главы МИД России и Германии впервые встретились с начала пандемии COVID-19
Сергей Лавров и Хайко Маас отметили, что все это время не прерывали контакты. Общение проходило либо по телефону, либо по видеосвязи.
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Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба МИД РФ, 5-tv.ru
В Москве прошли первые с начала пандемии очные переговоры между министрами иностранных дел России и Германии. Сергей Лавров и Хайко Маас отметили, что контакты не прерывались из-за карантинных мер — дипломаты регулярно общались по телефону и видеосвязи.
Сегодня главы МИД обсудили двусторонние отношения, в том числе работу совместной комиссии историков. Как сказал Лавров, это особенно важно в год 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Есть и другие гуманитарные проекты.
«У нас насыщенные планы в двусторонней повестке дня, которые мы сегодня рассчитываем обсудить, включая хорошо зарекомендовавшую себя практику проведения перекрестных годов — под нашим с тобой патронатом», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.
Важнейший пункт повестки — международная политика. Лавров отметил, что Москва и Берлин активно сотрудничают в Совете Безопасности ООН — Германия в этом году является одним из непостоянных членов Совбеза.
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