Главы МИД России и Германии впервые встретились с начала пандемии COVID-19

В Москве прошли первые с начала пандемии очные переговоры между министрами иностранных дел России и Германии. Сергей Лавров и Хайко Маас отметили, что контакты не прерывались из-за карантинных мер — дипломаты регулярно общались по телефону и видеосвязи.

Сегодня главы МИД обсудили двусторонние отношения, в том числе работу совместной комиссии историков. Как сказал Лавров, это особенно важно в год 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Есть и другие гуманитарные проекты.

«У нас насыщенные планы в двусторонней повестке дня, которые мы сегодня рассчитываем обсудить, включая хорошо зарекомендовавшую себя практику проведения перекрестных годов — под нашим с тобой патронатом», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Важнейший пункт повестки — международная политика. Лавров отметил, что Москва и Берлин активно сотрудничают в Совете Безопасности ООН — Германия в этом году является одним из непостоянных членов Совбеза.