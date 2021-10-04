Не спортом единым: ТОП-7 российских звезд-мужчин, которые делали пластику

Желание сохранить молодость свойственно не только представительницам прекрасного пола. Мужчины из числа звезд эстрады понимают, что эффектная и приятная внешность — их рабочий инструмент. Оттого нередко, как их коллеги-дамы, они прибегают к косметологическим инъекциям и пластическим операциям.

Александр Песков

«Король пародии» впервые лег под скальпель в 2001 году. Песков сделал блефаропластику — процедуру по подтяжке век или изменению разреза глаз. Артист остался доволен результатом, отчего спустя 13 лет повторил удачный опыт. Делать операцию вновь оказалось труднее — процесс осложняла повторность вмешательства и специфика работы юмориста. Перед врачами стояла задача сохранить ему мимику. К счастью для певца и актера, все прошло удачно.

В период восстановления Песков решил заодно улучшить контур лица, для чего сделал уколы филлеров и нитевой лифтинг средней части лица и шеи. Впоследствии он не раз обновлял эффект с помощью повторного лифтинга и инъекций ботулотоксина.

ТАСС / Савостьянов Сергей

Александр Ревва

В последние несколько лет Александр Ревва превратился из гримасничающего комика в эталонного мачо. Артист избавился от длинных волос, обзавелся брутальной бородкой и изменил форму носа. Причиной обращения к хирургу стала искривленная перегородка. Исправить эту проблему помогла сиптопластика. А чтобы повторно не прибегать к хирургическому вмешательству Ревва прибег к ринопластике. Певец и юморист немного изменил форму носа и заострил кончик.

В сети также считают, что Александр делал блефаропластику, благодаря чему взгляд Артура Пирожкова стал более открытым, а придававшие усталость нависающие верхние веки исчезли.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Валерий Леонтьев

Ветеран отечественной сцены никогда не скрывал, что обращался к хирургам. Для звезды, хорошая внешность артиста — долг перед зрителем. Певец считает, что не вправе стареть, чтобы не разочаровать поклонников. И у Леонтьева это получается. В этом году он отпраздновал 72-летие, но назвать его постаревшим у фанатов не поворачивается язык.

Как уточняют специалисты, Леонтьев делал блефаропластику, подтяжки нижней части лица, не раз колол ботокс в лоб и филлеры в губы. По слухам, народный артист доверяет свою внешность только американским врачам.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Сергей Зверев

В 1995 году Сергей Зверев попал в аварию. Лицо стилиста так пострадало, что понадобились пластические операции. Очевидно, он так увлекся ими, что после вынужденного хирургического вмешательства принялся менять внешность ради удовольствия. Звезда до и после операций — внешне два разных человека.

Зверев сделал большие губы, правда, позже удалил из них силикон. С помощью имплантантов стилист заострил скулы и скорректировал подбородок, а заметно заузить нос ему помогла ринопластика.

ТАСС / Геодакян Артем

Николай Басков

«Золотой голос России» рассказывал, что в 2012 году проводил круговую блефаропластику. По его словам, из-за постоянного нанесения сценического грима кожа в области вокруг глаз истончилась и покрылась сеточкой морщин. Поэтому Николай решил убрать возрастные изменения с помощью операции.

Помимо того Баскову постоянно приписывают подтяжку лица, поскольку нижняя треть то провисает, то становится подтянутой и гладкой. По другой версии, проблемы с тонусом кожи его связаны с колебаниями веса певца. Непостоянный вес артиста — отдельная тема для дискуссии. Баскова не раз подозревали в липосакции. Сам же тенор уверяет, что ему помогает диета и спортивный зал.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Стас Михайлов

Больше других звезд версию о своем естественном омоложении отстаивает Стас Михайлов. Весной 2020 года любимец дам неожиданно для всех преобразился. Кожа на его лице стала заметно подтянутой, а зачесанные назад волосы внезапно обрели густоту.

Как писала «Экспресс газета», певец провел месяц в США, где основательно переделал себе лицо. Его прооперировал известный пластический хирург Брайан Новак, который трудился над преображением Деми Мур и других голливудских звезд. По слухам, за медицинские процедуры певец заплатил 30 тысяч долларов. Сам же 52-летний Михайлов говорит, что сохранить молодость ему помогают исключительно спорт и здоровый образ жизни.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин никогда не скрывал своей симпатии к искусственному омоложению. Самый молодой участник этого списка превратился в ходячую рекламу косметологии и пластической хирургии. Ботокс, филлеры, золотые нити — все это для артиста в порядке вещей, хотя ему лишь 37 лет. А в конце 2019 года певец решился на радикальный способ омоложения — фейслифтинг или круговую подтяжку.

При этой процедуре делаются разрезы по естественным складкам вокруг ушной раковины, линии продлеваются на несколько сантиметров в волосах затылочной области. Затем кожа натягивается и ушивается. В интервью порталу «Дни.ру» после операции Шаляпин заявил, что делать пластику не зазорно — зазорно не следить за собой и не бороться со старостью.

«Я кололся, резался, подтягивался, ушивался. И буду продолжать!» — сказал Прохор.

ТАСС / Геодакян Артем

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