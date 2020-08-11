«Она беременна!» — поклонники подозревают, что Рудова находится в положении

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Светлана Александрова
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Внимательные подписчики разгладели округлившийся живот под свободными одеждами актрисы.

Фото, видео: Instagram @rudovanata

Поклонники Натальи Рудовой почти не сомневаются, что 37-летняя звезда сериалов «Универ» и «Татьянин день» наконец-то ждет первенца. Наблюдательные подписчики обнаружили, что на свежих фото и видео, которые актриса выкладывает в Instagram, она в свободной одежде, под которой они разглядели округлившийся живот.

«Она беременна»;

«В положении она»;

«Везде новости и видео, где видно, что действительно у нее животик, и уже большой»;

«Поздравляю с беременностью! Здоровья малышу!» — пишут пользователи в комментариях.

Instagram @rudovanata

Сама Наталья гуляющую по интернету новость никак не комментирует. Более того, буквально на днях она ответила на постоянно преследующий ее вопрос об отсутствии детей веселой пародией на стендап комика Вики Складчиковой, в которой объяснила, почему не хочет детей.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru поклонники буквально атаковали Рудову вопросами о детях, когда она выложила в сеть фото, на котором держит на руках недавно родившегося сына рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой.

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