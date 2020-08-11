«Невоспитанный миллионер» и «Голубая устрица»: как Пригожин и Соседов поругались из-за гонораров

«Манерной мерзостью» назвал скандально известного журналиста Сергея Соседова продюсер Иосиф Пригожин за критику в свой адрес. Бизнесмен признался: ему претит, когда кто-то подобный указывает, как ему жизнь. В частности, речь шла о баснословных гонорарах, без которых супруг певицы Валерии просто не сможет чувствовать себя «комфортно».

Ранее в беседе с 5-tv.ru Пригожин признался, что не представляет, как это — жить на 50 тысяч рублей в месяц. По его оценке и миллиона рублей не хватит, чтобы покрыть все необходимые расходы: на запись песен, съемку клипов, оплату ЖКХ и прочие мелочи. Такое утверждение прогневало критика Соседова. Разозлившись, он выпалил все, что думал о «жирующем» продюсере в интервью для «Собеседник.ru».

«Если он считает, что жить на два миллиона в месяц, — это прилично, в то время, когда народ прозябает в нищете, то мне очень жаль. Он плохо воспитан! <…> Никто не имеет права жировать, когда народ живет в нищете. Хоть Пригожин, хоть Крутой, хоть любой… Смешно кичиться своим благосостоянием!» — заявил возмущенный журналист.

Ответ от Пригожина последовал незамедлительно. Мало того, что продюсер обидел оппонента, назвав его «голубою устрицей», так еще пообещал «уничтожить» в суде.

«Когда я его встречу, то загружу и засужу! <…> Когда я его вижу, мне хочется вставить два пальца в рот, потому что тошнотворнее человека в жизни не видел. Покажите мне, что он сделал, чего он добился, эта мерзость? Манерная мерзость!» — вспылил Пригожин.

ТАСС / Сергей Савостьянов

Комментируя данное обещание и обидные фразочки, Сергей Соседов ловко подметил, что не боится оппонента. Более того: он ему просто «не интересен». Ведь дело не в том, кто именно зарабатывает миллионы, а как ведет себя этот человек по отношению к другим.

«Говорю совершенно откровенно: мне не интересен ни Пригожин, ни кто-либо еще. Время не мое сейчас. Сегодняшние герои — мелкие, невнятные. <…> А тех, кто пытается меня оскорбить, мне просто жаль. Они невоспитанные, мелкие и некультурные!» — поставил жирную точку в этом конфликте Соседов.

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