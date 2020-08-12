Первым делом самолеты: Военно-воздушным силам исполняется 108 лет.

|
Андрей Чапыгин
Эксклюзив 20

Уже больше века бойцы обеспечивают мирное небо над головой.

Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, МО РФ

Военно-воздушным силам России исполняется 108 лет. 12 августа 1912 ВВС были выделены в отдельный тип войск. Тогда было принято решение о передаче вопросов воздухоплавания и авиации специально созданному органы — Воздухоплавательной части Генерального штаба. Ранее же военная авиация находилась под ведением Главного инженерного управления.

Сейчас ВВС  не только обеспечивает безопасность страны в воздушно-космическом пространстве. Бойцы также регулярно осваивают новые образцы вооружения и военной техники и борются с мировым терроризмом в Сирии. 

Развивается и парк военной техники. В первой половине 2020 года уже представлены самолеты Су-34, Су-35с, учебно-боевые Як-130, Л-410увп-е20, вертолеты Ми-8 и Ми-28 различных модификаций. До конца года планируется поступление Ил-76мд-90а, а также Су-57.

Помимо этого усиливается и аэродромная сеть: в планах ведомства до 2027 года провести обновления более ста аэродромов, а в оставшиеся пять месяц 2020 года закончить ремонтные работы на 14 гаванях. В первую очередь обновляются места базирования перспективной техники и боевого дежурства стратегических ракетоносцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как росийские истребители перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийскими морями.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
73.15
-0.63 85.92
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:26
Евдокиев день: что можно и нельзя делать 12 августа, чтобы не спугнуть удачу
1:14
Первым делом самолеты: Военно-воздушным силам исполняется 108 лет.
1:01
«Морально я была уничтожена» Глюкоза рассказала, как ее допрашивали на Украине
0:45
Евросоюз может ввести санкции против Белоруссии после выборов
0:30
У нескольких артистов балета Мариинского театра выявили COVID-19
0:14
Таксиста ранили из травматического оружия в Москве

Сейчас читают

Муж Легкоступовой устроил ДТП, пока певица лежит в коме
Следственный комитет займется расследованием получения травм Легкоступовой
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок