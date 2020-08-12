Первым делом самолеты: Военно-воздушным силам исполняется 108 лет.

Военно-воздушным силам России исполняется 108 лет. 12 августа 1912 ВВС были выделены в отдельный тип войск. Тогда было принято решение о передаче вопросов воздухоплавания и авиации специально созданному органы — Воздухоплавательной части Генерального штаба. Ранее же военная авиация находилась под ведением Главного инженерного управления.

Сейчас ВВС не только обеспечивает безопасность страны в воздушно-космическом пространстве. Бойцы также регулярно осваивают новые образцы вооружения и военной техники и борются с мировым терроризмом в Сирии.

Развивается и парк военной техники. В первой половине 2020 года уже представлены самолеты Су-34, Су-35с, учебно-боевые Як-130, Л-410увп-е20, вертолеты Ми-8 и Ми-28 различных модификаций. До конца года планируется поступление Ил-76мд-90а, а также Су-57.

Помимо этого усиливается и аэродромная сеть: в планах ведомства до 2027 года провести обновления более ста аэродромов, а в оставшиеся пять месяц 2020 года закончить ремонтные работы на 14 гаванях. В первую очередь обновляются места базирования перспективной техники и боевого дежурства стратегических ракетоносцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как росийские истребители перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийскими морями.