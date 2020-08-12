Первым делом самолеты: Военно-воздушным силам исполняется 108 лет.
Уже больше века бойцы обеспечивают мирное небо над головой.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, МО РФ
Военно-воздушным силам России исполняется 108 лет. 12 августа 1912 ВВС были выделены в отдельный тип войск. Тогда было принято решение о передаче вопросов воздухоплавания и авиации специально созданному органы — Воздухоплавательной части Генерального штаба. Ранее же военная авиация находилась под ведением Главного инженерного управления.
Сейчас ВВС не только обеспечивает безопасность страны в воздушно-космическом пространстве. Бойцы также регулярно осваивают новые образцы вооружения и военной техники и борются с мировым терроризмом в Сирии.
Развивается и парк военной техники. В первой половине 2020 года уже представлены самолеты Су-34, Су-35с, учебно-боевые Як-130, Л-410увп-е20, вертолеты Ми-8 и Ми-28 различных модификаций. До конца года планируется поступление Ил-76мд-90а, а также Су-57.
Помимо этого усиливается и аэродромная сеть: в планах ведомства до 2027 года провести обновления более ста аэродромов, а в оставшиеся пять месяц 2020 года закончить ремонтные работы на 14 гаванях. В первую очередь обновляются места базирования перспективной техники и боевого дежурства стратегических ракетоносцев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как росийские истребители перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийскими морями.
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