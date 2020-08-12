Музыкант Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой показал новую татуировку, сделанную в честь его дочери Анны.

В публикации Лазарев лежит в кровати, положив правую руку на голову. В подписи он написал, что это «ленивое утро», а также похвастался татуировкой: на запястье певца красуется стилизованная буква «А».

Instagram @lazarevsergey

В комментариях фанаты оценили поступок. Они отметили красоту татуировки, а также осыпали комплиментами подрастающую наследницу Лазарева.

«Такая красотка точно первая буква и не только в алфавите»;

"Чудо-попа";

«Крутая тату»;

«Очень красивое тату, если перевернуть руку, кажется буква Л - Лазарева)», — поделились наблюдениями поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Лазарев похвастался подрастающим сыном Никитой.