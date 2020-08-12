«Чудо-папа»: Лазарев трогательно выразил любовь к маленькой дочке — фото
Известный поп-исполнитель посвятил наследнице татуировку на руке и показал ее в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey
Музыкант Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой показал новую татуировку, сделанную в честь его дочери Анны.
В публикации Лазарев лежит в кровати, положив правую руку на голову. В подписи он написал, что это «ленивое утро», а также похвастался татуировкой: на запястье певца красуется стилизованная буква «А».
В комментариях фанаты оценили поступок. Они отметили красоту татуировки, а также осыпали комплиментами подрастающую наследницу Лазарева.
«Такая красотка точно первая буква и не только в алфавите»;
"Чудо-попа";
«Крутая тату»;
«Очень красивое тату, если перевернуть руку, кажется буква Л - Лазарева)», — поделились наблюдениями поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Лазарев похвастался подрастающим сыном Никитой.
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