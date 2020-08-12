«Чудо-папа»: Лазарев трогательно выразил любовь к маленькой дочке — фото

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Андрей Чапыгин
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Известный поп-исполнитель посвятил наследнице татуировку на руке и показал ее в Instagram.

Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Музыкант Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой показал новую татуировку, сделанную в честь его дочери Анны.

В публикации Лазарев лежит в кровати, положив правую руку на голову. В подписи он написал, что это «ленивое утро», а также похвастался татуировкой: на запястье певца красуется стилизованная буква «А».

Instagram @lazarevsergey

В комментариях фанаты оценили поступок. Они отметили красоту татуировки, а также осыпали комплиментами подрастающую наследницу Лазарева.

«Такая красотка точно первая буква и не только в алфавите»;

"Чудо-попа";

«Крутая тату»;

«Очень красивое тату, если перевернуть руку, кажется буква Л -  Лазарева)», — поделились наблюдениями поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Лазарев похвастался подрастающим сыном Никитой.

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