🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

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Алиса Старжевская
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 августа, растущая Луна в Тельце благоприятствует начинаниям во всех жизненных сферах.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 августа, растущая Луна в Тельце создает подходящие условия для стартапов. Если вы о чем-то давно задумывались, но каждый раз откладывали на потом, время пришло.

♈ Овен

Овны, один из древнейших мудрецов сказал: «Жизнь действительно начинается после того, как вы наведете порядок в своем доме». Вам стоит разобраться со своими мыслями, вычеркнуть ненужных людей, определиться с целями и тогда все пойдет, как по маслу.

Космический совет: не бойтесь все начать с чистого листа.

♉ Телец

Тельцы, представьте, что окружающий вас мир — это сцена. Не привязывайтесь так к роли, которую вы играете. Думайте обо всем, что происходит, как об импровизационном шоу. Возможно, тогда вы не будете бояться совершать рискованные поступки. Верьте в свои силы и уникальную возможно Вселенной доставить то, что соответствует вашему величайшему благу.

Космический совет: будьте всегда собой.

♊ Близнецы

Близнецы, иногда нам нужно с головой окунуться в жизнь и отказаться от всякого самоанализа, а бывают дни, когда вам нужно сделать шаг назад и посмотреть на все происходящие события со стороны. Попробуйте использовать космические сигналы и занять позицию наблюдателя. Возможно, многое прояснится.

Космический совет: прислушивайтесь к знакам свыше.

♋ Рак

Раки, карты рисуют картину хаоса и волнений. Вряд ли все пойдет по плану, и даже ложное чувство оптимизма не поможет вам спасти ситуацию. Расслабьтесь. Вместо того чтобы паниковать, заварите себе вкусный чай, примите горячую ванну и перестаньте переживать об опущенном времени.

Космический совет: вам поможет только релакс.

♌ Лев

Львы, ваша интуиция — это бесценный дар. Благодаря ей, вы всегда знаете, как себя повести в той или иной ситуации. Вы никогда не споткнетесь и не пойдете по неверному пути, если будете слушать свое сердце. Поддайтесь чувствам и живите в свое удовольствие.

Космический совет: доверьтесь эмоциям.

♍ Дева

Девы, предстоящий день будет полон для вас романтических приключений и любви. Не бойтесь проявлять чувства к своему партнеру. Будьте нежны и ласковы. Вторая половинка давно от вас ждет заботы и внимания. Не обманите ее ожиданий.

Космический совет: окунитесь в мир любви и чувств.

♎ Весы

Весы, разве это правильно — жить в кромешной тьме только для того, чтобы ощущать свет в мимолетные мгновения? Нет, если вы этого не хотите, Весы. Сегодня карты побуждают вас выйти за пределы зоны комфорта и начать двигаться к своей мечте. Не стоит заниматься нелюбимым делом. Вы заслуживаете большего.

Космический совет: пересмотрите приоритеты.

♏ Скорпион

Скорпионы, хватит страдать по поводу и без. Вы рождены для того, чтобы радоваться и получать удовольствие от своей жизни, а не все время проводить в мучениях. Запомните: на каждую проблему можно взглянуть с нескольких сторон. Возможно, сейчас вам нужно изменить точку зрения.

Космический совет: снимите темные очки.

♐ Стрелец

Стрельцы, хотя мы всегда говорим об изменениях, мы живем в постоянном страхе перед тем, что они могут повлечь за собой. Отпустите этот страх с любовью, зная, что Вселенная замышляет заговор в вашу пользу. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на ощущении потери, перенаправьте свой взгляд на то, что вы получите в процессе.

Космический совет: приготовьтесь к переменам.

♑ Козерог

Козероги, сегодня для вас будут очень полезны любые физические нагрузки, именно в этот период хорошо начинать новые тренировки. Благоприятны изменения в абсолютно всех сферах деятельности: как в взаимоотношениях на личном плане, так и в деловом.

Космический совет: начните заниматься спортом.

♒ Водолей

Водолеи, звезды призывают вас к самоотверженным и рискованным поступкам. Хватит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня Вселенная хочет, чтобы вы знали, что вам будут аплодировать за ваше мужество и храбрость, если вы наконец-то перестанете всего опасаться и сделайте шаг вперед.

Космический совет: отгоните прочь все глупые страхи.

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня звезды вас призывают во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Деловые договоренности, заключенные в этот день, как и сердечные победы, уже завтра могут обернуться зыбкой неопределенностью.

Космический совет: позвольте себе быть иррациональным.

Ранее 5-tv.ru выкладывал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 августа.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

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