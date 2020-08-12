🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 августа, растущая Луна в Тельце создает подходящие условия для стартапов. Если вы о чем-то давно задумывались, но каждый раз откладывали на потом, время пришло.

♈ Овен

Овны, один из древнейших мудрецов сказал: «Жизнь действительно начинается после того, как вы наведете порядок в своем доме». Вам стоит разобраться со своими мыслями, вычеркнуть ненужных людей, определиться с целями и тогда все пойдет, как по маслу.

Космический совет: не бойтесь все начать с чистого листа.

♉ Телец

Тельцы, представьте, что окружающий вас мир — это сцена. Не привязывайтесь так к роли, которую вы играете. Думайте обо всем, что происходит, как об импровизационном шоу. Возможно, тогда вы не будете бояться совершать рискованные поступки. Верьте в свои силы и уникальную возможно Вселенной доставить то, что соответствует вашему величайшему благу.

Космический совет: будьте всегда собой.

♊ Близнецы

Близнецы, иногда нам нужно с головой окунуться в жизнь и отказаться от всякого самоанализа, а бывают дни, когда вам нужно сделать шаг назад и посмотреть на все происходящие события со стороны. Попробуйте использовать космические сигналы и занять позицию наблюдателя. Возможно, многое прояснится.

Космический совет: прислушивайтесь к знакам свыше.

♋ Рак

Раки, карты рисуют картину хаоса и волнений. Вряд ли все пойдет по плану, и даже ложное чувство оптимизма не поможет вам спасти ситуацию. Расслабьтесь. Вместо того чтобы паниковать, заварите себе вкусный чай, примите горячую ванну и перестаньте переживать об опущенном времени.

Космический совет: вам поможет только релакс.