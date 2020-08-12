«У него синдром Раскольникова»: Охлобыстин о парадоксе трагедии Ефремова

Актер Иван Охлобыстин считает, что Михаил Ефремов попал в парадоксальную ситуацию: все любили его в состоянии алкогольного опьянения, что в итоге и привело к трагедии. Об этом он рассказал в рамках большого интервью газете «Известия».

По словам Охлобыстина, в трагедии частичная вина лежит еще и на компаньонах Ефремова. Именно с их легкой руки актер часто употреблял алкогольные напитки.

«Это ужасная трагедия, в которой частично виноваты те, кто его подпаивал. Но тут тоже парадокс. Вспомните, как все хохотали, когда он читал стихи на злобу дня в проекте „Гражданин поэт“. Аплодировали, когда появлялся во хмелю. Его любили именно таким. Пьяненький, вольненький, сам себе король. И в итоге это кончилось трагедией», — считает собеседник издания.

Сейчас же актер находится под следствием. И Охлобыстин уверен: Ефремов сам хочет понести наказание по закону, также считают и его друзья из актерской сферы. Однако они не могут поддержать никакое из общественных мнений публично.

«Будучи порядочными людьми, друзья не могли его оправдывать, потому что он убил человека. Не могли и осуждать: он их коллега. В нашем театрально-киношном комьюнити все считают, что он должен ответить по закону. Да и сам Миша хочет в тюрьму, у него синдром Раскольникова. Пользы такое наказание не принесет, но наказать надо. Одеть на него браслет на десять лет и контролировать, чтобы из дома в театр и обратно», — рассказывает Охлобыстин.

Также Охлобыстин рассказал и о карьерных перспективах Ефремова: по его словам, многие спектакли закроются, и у заслуженного артиста останется лишь пара небольших статей дохода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности пьесы, которую Иван Охлобыстин написал специально для Михаила Ефремова.