Иван Охлобыстин написал пьесу для Михаила Ефремова

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Василий Заика
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По словам знаменитости, произведение было создано во время режима самоизоляции.

Иван Охлобыстин написал пьесу для Михаила Ефремова

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актер, кинорежиссер и драматург Иван Охлобыстин написал пьесу для устроившего «пьяное» ДТП на Смоленской площади в Москве Михаила Ефремова. По словам звезды сериала «Интерны», произведение «Пар» было создано во время режима самоизоляции.

Иван Охлобыстин в интервью РИА Новости отметил, что Михаил Ефремов незадолго до трагической аварии предложил музыканту и режиссеру Гарику Сукачеву заняться постановкой пьесы.

«За две недели до этой катастрофы он, как чувствовал, попросил ее поставить Гарика Сукачева. Пьеса называется „Пар“. Мишей прямо перед пандемией была мне поставлена такая задача: в воздухе царит некая неопределенность и ощущение грядущей катастрофы по разным причинам — меняется климат, какие-то политические конфликты в обществе. Он хотел, чтобы в пьесе было передано движение в пропасть, ощущаемое персонажами», — сказал Иван Охлобыстин.

Драматург отметил, что все действие происходит в римском зале бани. Там для застолья собираются лучшие друзья. Изначально общение идет дружелюбно, но потом внезапно разгорается конфликт, в результате которого все герои уходят из жизни.

Иван Охлобыстин подчеркнул, что материал сильно увлек Михаила Ефремова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как адвокат Ефремова прокомментировал видео первых минут после ДТП.

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