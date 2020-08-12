В Петербурге вооруженный бандит напал на полицейских во время задержания

Вооруженный бандит напал на полицейских в Петербурге во время задержания. Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент произошел рано утром 12 августа на Боровой улице во Фрунзенском районе.

Наряд патрульно-постовой службы остановил для проверки «вазовскую девятку». Стражи порядка предложили водителю предъявить документы. Во время осмотра автомобиля под капотом был найден пакет с неизвестным содержимым. В этот момент предполагаемый злоумышленник ударил одного из правоохранителей и постился наутек. Когда полицейские настигли подозреваемого, он оказал активное сопротивление и даже попытался отобрать у стража порядка табельный пистолет.

В ответ правоохранители были вынуждены открыть огонь. В результате мужчина получил ранения и, несмотря на оказанную помощь, скончался. Вскоре была установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нем 28-летний россиянин.

В ходе повторного осмотра машины также были найдены обрез охотничьего ружья и патроны разных калибров. Следователям предстоит выяснить мотивы нападавшего. Согласно предварительному заключению, табельное оружие в отношении бандита было применено правомерно.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео задержания мужчины, напавшего с ломом на полицейского в Москве.