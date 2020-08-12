Минздрав: за реакциями организма на вакцину будет следить мобильное приложение

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с журналистами заявил, что специалистам дана задача разработать новое мобильное приложение, которое будет отслеживать нежелательные реакции у тех, кто получил вакцину от COVID-19.

«Была создана информационная система, <…> ее мы планируем расширить до пула, в том числе получивших вакцинацию, и там же будут фиксироваться случаи, если возникнут какие-то температурные реакции, еще что-то. Также сейчас ведется работа над мобильным приложением, чтобы было проще сообщить о каких-то своих ощущениях», — сказал Мурашко.

Глава ведомства добавил, что у России есть все основания для ее внедрения вакцины, а критика из-за рубежа основана на страхах конкуренции.

«Данных о вирусе для внедрения достаточно», — подчеркнул министр.

Мурашко отметил, что риск от вакцинации значительно ниже, чем опасность контакта с самим COVID-19.