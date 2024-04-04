Продолжение скандала: чем кончится расследование дела о мошенничестве фон дер Ляйен

Муж чиновницы работает вместе с фирмой Pfizer. Супругов подозревают в махинациях с закупкой вакцин от коронавируса.

Европейская прокуратура открыла расследование в отношении главы ЕК (Еврокомиссия) Урсулы фон дер Ляйен. Ее подозревают в мошенничестве с закупкой вакцин от коронавируса. Что интересно, за чиновницу взялись именно в тот момент, когда она заявила о том, что хочет переизбраться на свою должность. Об этом написали «Известия».

Уголовное дело передали из Бельгийского ведомства в Европейское. Впервые информация о мошенничестве всплыла еще в 2021 году на страницах газеты The New York Times.

Тогда фон дер Ляйен и президент американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла совершили «сделку века». ЕС подписал три соглашения с фирмой. В итоге Европейский союз, по разной информации, потратил на закупку вакцин от 20 миллиардов евро до 71 миллиарда.

В декабре 2023 года издание Politico сообщило, что 215 миллионов доз вакцин остались неиспользованными и они были утилизированы. Потери бюджета ЕС составили четыре миллиарда евро. И это только по самым скромным подсчетам. Но, несмотря на это, Евросоюз обязан продолжать закупать у Pfizer вакцины до 2027 года.

Самое интересное, что муж Урсулы Хайко фон дер Ляйен занимает должность медицинского директора биотехнологической компании Orgenesis. Организация занимается разработкой проекта BioShield. Это «супервакцина» против группы вирусов, в том числе и COVID-19.

И по этому проекту компания сотрудничает с американской Pfizer. Подозрения в сторону главы Еврокомиссии усилились, когда Orgenesis сообщила о росте доходов на 364%. Это произошло в самый разгар пандемии в 2021 году.

За подробное расследование закупок выступал евродепутат Мишель Ривази, но он скоропостижно скончался после своих заявлений. Пока что неизвестно, может ли фон дер Ляйен быть замешана в его смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто сменит фон дер Ляйен после скандала с Pfizer.